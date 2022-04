Sarah Jessica Parker testée positive au coronavirus

Coronavirus

l’actrice de le sexe et la ville momentanément suspendu l’un de ses projets. Matthew Broderick, son partenaire, a également été infecté.

© GettyL’actrice a 57 ans.

Dans ce qui semble être une forte baisse de la vague de cas de coronavirus, certaines stars de Hollywood leurs transmissions souffrent encore. Le dernier à être infecté était Sarah Jessica Parker, la star de Sex and the city et son reboot, Et juste comme ça. Comme indiqué dans le compte rendu officiel du travail qu’elle effectue, ce n’est pas seulement elle qui a contracté COVID-19[feminine mais aussi son partenaire a été touché, Matthieu Broderick.

Dans un post du compte de Twitter à partir de Suite carréeil a été signalé que les futures présentations des travaux de Broadway Ils ont été temporairement annulés. Ce jeudi, le couple d’acteurs a fait une présentation. Selon ce qui a été rapporté, ils ont contracté le virus mardi dernier, mais la nouvelle n’a été publiée qu’aujourd’hui dans une publication dans laquelle il était également prévu que dans les prochains jours, il sera décidé comment ils poursuivront le travail.

« Aujourd’hui Sarah Jessica Parker testé positif pour covid avec un deuxième test qui a confirmé le diagnostic. Avec les deux, Matthew Broderick et Sarah Jessica Parker comme positif de covidprésentation ce soir de Suite carrée est annulé. Les producteurs s’excusent pour tout inconvénient que cela a causé aux membres du public. », ils ont écrit. De plus, bien sûr, ils leur ont souhaité un « prompt rétablissement » aux artistes.

Le premier à avoir été diagnostiqué positif avait été Broderickqui a démissionné des représentations restantes de la semaine à partir de mardi et a été remplacé par son suppléant, michael mcgrath qui a accompagné Parker sur scène jusqu’à hier soir. Suite carrée Il est dirigé par Jean Benjamin Hickey et se concentre sur trois couples différents qui passent la nuit au célèbre hôtel Plaza. Le spectacle a des dates annoncées jusqu’au 26 juin de cette année.

Le succès de Et comme ça

Après le retour de Sarah Jessica Parker se mettre à la place de Carrie Bradshaw Après 17 ans, en décembre dernier, hbo max compris que Et juste comme ça il y avait beaucoup de tissu à couper et ils ont donc décidé de le renouveler à la mi-mars. CaseyBloysdirecteur du contenu original pour hbo maxassuré: « En termes d’audience, ça a été phénoménal. Je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont ça se passe pour sa réception. ». Cela a été complété par la position de Sarah Aubreydirecteur du contenu original pour hbo maxqui a noté : « Nous avons adoré la conversation culturelle générée par ces personnages et leurs histoires, qui se déroulent dans un monde que nous connaissons et aimons déjà tant. Nous sommes fiers du travail qui Michel Patrick King et nos merveilleux scénaristes, producteurs, acteurs et équipes ont fait pour porter ces histoires à l’écran. Nous avons hâte que les fans voient ce que nous avons en réserve pour la saison 2 ! ».

