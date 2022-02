Sarah Jessica Parker répond aux fans qui ont déclaré que Carrie n’avait pas appelé le 911 après avoir trouvé Big

Avertissement : Ce message contient des spoilers pour « Et juste comme ça… » de HBO Max.

La grande mort dans le premier épisode de « And Just Like That… » a laissé de nombreux téléspectateurs sous le choc – et certains fans ont également demandé des réponses pour savoir pourquoi Carrie Bradshaw n’a pas immédiatement appelé le 911 lorsqu’elle a trouvé son mari, John James Preston (alias M. Big), sur le sol de la salle de bain après avoir subi une crise cardiaque.

Sarah Jessica Parker a défendu la réaction de son personnage lors d’une récente visite à « Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen », insistant sur le fait que Carrie a en fait appelé le 911.

« Donc dans ma tête, elle a lutté pendant ce moment et a essayé de le faire réagir, puis elle, vous savez, a repris ses esprits, je vais dire après environ deux à trois secondes, non? » dit Parker. « Ensuite, bien sûr, elle a appelé le 911 et a obtenu toute l’aide dont elle avait besoin de la part de professionnels. »

Big (Chris Noth) meurt d’une crise cardiaque dans le premier épisode de « And Just Like That… » HBO Max

Elle a également expliqué que bien qu’il ait pu sembler que Carrie a bercé son mari dans ses bras pendant longtemps au lieu de composer le 911, la scène a été étirée pour refléter le ralentissement du temps pour Carrie, même si le moment n’a en fait duré que quelques secondes. .

« C’est une animation suspendue », a déclaré Parker. « C’est ce moment où tout s’arrête. »

Après ces quelques secondes, a-t-elle ajouté, elle est certaine que Carrie a rapidement appelé le 911.

« Quel que soit l’effondrement du temps qui se produit, cela ne l’empêche pas de prendre soin de quelqu’un d’une manière que vous voudriez et attendez de votre partenaire, de votre mari ou de votre femme », a-t-elle déclaré.

Parker a également expliqué comment l’absence de Samantha Jones avait été gérée lors du redémarrage. Kim Cattrall, qui a joué Samantha dans la série originale « Sex and the City » de 1998 à 2004, n’a pas rejoint le redémarrage au milieu des rumeurs d’une prétendue querelle entre elle et Parker.

Dans « Et juste comme ça… », Samantha a déménagé à Londres pour le travail, mais Carrie, Miranda et Charlotte la mentionnent encore de temps en temps – et dans la finale de la saison, Carrie envoie un SMS à Samantha pour qu’elle se retrouve autour d’un verre.

Parker a remercié le showrunner et scénariste en chef Michael Patrick King pour avoir aidé à maintenir la présence de Samantha en vie lors du redémarrage, même si elle ne fait jamais d’apparition.

« Samantha n’est pas partie », a-t-elle dit. « L’actrice qui a joué le rôle ne joue plus ce rôle, mais les gens ne sont pas absents de votre vie quand vous ne voulez pas qu’ils le soient, vous savez ? Et j’ai pensé qu’à la manière typique de Michael Patrick, il l’a fait passer avec grâce, dignité et respect, vous savez, et avec amour et affection pour ce personnage. »

« Je pensais que cela imitait de nombreuses amitiés qui, vous savez, se défient et se battent et veulent rester connectées d’une certaine manière parce que c’est trop douloureux », a-t-elle ajouté.