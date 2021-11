Sarah Jessica Parker répond aux critiques pour le redémarrage de Sex and the City

Au cours des années 1990, le grand succès du livre « Sex and the City » de la chroniqueuse américaine Candace Bushnell a conduit le producteur Darren Star à en faire une série pour le réseau HBO, devenant l’un des programmes les plus innovants du moment en raison de son ouverture d’esprit. à certains sujets qui, jusque-là, étaient encore considérés comme tabous à la télévision.

Mettant en vedette Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon et Kim Cattrall, la série présentait les histoires de quatre amis qui ont partagé leurs expériences respectives à New York depuis leurs postes de professionnels dans leurs domaines de travail respectifs, ainsi que leurs relations respectives. .amoureuse et interpersonnelle.

Plus tôt cette année, la production de « And Just Like That … » a été annoncée en exclusivité pour le service HBO Max, un redémarrage qui comprendrait le retour de la distribution originale (à l’exception de Cattrall). Sous la production de Michael Patrick King, une nouvelle distribution de jeunes personnages sera également présentée à travers les enfants de ses protagonistes, anticipant sa première en décembre prochain.

Lors d’une récente conversation avec le magazine Vogue, Sarah Jessica Parker a pris un moment pour parler des critiques qu’elle a reçues dans les médias au sujet de son âge, de la même manière que ses collègues membres de la distribution ont été pointés du doigt pour leur condition physique, ce qu’elle a fait. évidemment changé depuis la production de la série originale.

« Il y a tellement de discours misogynes en réponse à nous que cela n’arriverait jamais avec un homme. ‘Cheveux gris. A-t-elle les cheveux gris ?’ Surtout sur les réseaux sociaux. Ils ont tous quelque chose à dire. « Il a trop de taches de rousseur, il n’a pas assez de taches de rousseur. » Parker note qu’il semble que la société ne veut pas qu’ils se sentent bien dans leur peau.

Je sais à quel point je suis pulpeuse. Je n’ai pas le choix. Qu’est-ce que je vais en faire ? Arrêter de vieillir ? Disparaître?

Grâce à ce nouveau redémarrage de « Sex and the City », les forces créatives derrière le programme ont un grand potentiel pour faire une représentation fidèle du passage des années et de la maturité de ces personnages qui, à ce jour, sont considérés comme des icônes de la télévision moderne.