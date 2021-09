Sarah Jessica Parker pleure la mort de son partenaire commercial bien-aimé: « J’ai le cœur brisé »

Le directeur de la chaussure bien-aimé George Malkemus est décédé le jeudi 16 septembre dans sa maison de New York. Il avait 67 ans.

Malkemus était surtout connu pour avoir aidé à renforcer la présence de la marque de chaussures de luxe Manolo Blahnik aux États-Unis, un incontournable de la garde-robe de Carrie Bradshaw dans «Sex and the City». En 2013, Malkemus a fait équipe avec Sarah Jessica Parker qui a décrit l’emblématique fashionista new-yorkaise en tant que co-fondatrice de la marque de chaussures éponyme de l’acteur SJP par Sarah Jessica Parker.

George Dewey Malkemus assiste à une séance de signature de chaussures pour SJP par Sarah Jessica Parker le 20 octobre 2019. Caroline McCredie / Getty Images

Parker a pleuré la perte de son partenaire commercial sur Instagram le samedi 18 septembre. Elle a partagé une photo d’une manchette en métal gravée « WWGM3D? » signifiant « Que ferait George D. Malkemus III? » Dans la légende, elle a écrit un message déchirant pour rendre hommage au défunt dirigeant de la chaussure qui semblait être aimé par de nombreux acteurs de l’industrie.

« George D. Malkemus III du 23 février 1954 au 16 septembre 2021 », a écrit la star de « Et juste comme ça… ». «Je ne peux pas appeler les mots pour un hommage approprié. Il mérite une prose que je n’ai pas encore. Je dois rassembler mes idées. Aujourd’hui, je peux seulement dire que j’ai le cœur brisé.

Elle a poursuivi en ajoutant: « RIP, mon cher partenaire, élégant gentleman George. »

« Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau, je passerai le reste de mes jours à demander ‘que ferait GM3 ?' », a-t-elle conclu la légende. « Tu vas tellement me manquer. Pour toujours. X, votre SJ.

Sur la page Instagram officielle de SJP by Sarah Jessica Parker, un autre hommage a été partagé pour honorer sa mémoire et sa contribution à la marque. Le message présentait plusieurs photos de Parker et Malkemus ensemble au fil des ans. Sur la première photo, les deux semblaient rire alors qu’ils transportaient des boîtes de chaussures ensemble. La deuxième photo les montrait posant côte à côte lors d’un événement tandis que la troisième photo les montrait en train d’examiner et d’organiser attentivement des lignes de dizaines de chaussures.

La légende comprenait un message pour se souvenir de Malkemus, lisant en partie: « George a touché nos vies, et la vie de beaucoup, avec bien plus que de belles chaussures. »

« On se souviendra de lui pour sa gentillesse, sa générosité inébranlable, son esprit, son sens de l’humour, sa passion, son esprit brillant et inspiré, et pour la façon dont il a traité tous ceux qu’il a rencontrés comme une famille », a poursuivi la légende. «Même dans notre chagrin, nous nous accrochons fermement aux souvenirs joyeux qu’il nous a laissés au fil des ans. GM3, nous vous honorerons à jamais et ferons de notre mieux pour vous rendre fier.

La nouvelle de la mort de Malkemus a été annoncée pour la première fois le vendredi 17 septembre dans deux publications sur les comptes Instagram et Facebook d’Arethusa Farm. La ferme laitière, située à Litchfield, Connecticut, appartenait à Malkemus et à son partenaire, Tony Yurgaitis. Les deux messages comprenaient une photo de Malkemus et Yurgaitis posant devant une grange à la ferme avec l’une de leurs vaches. Les messages ont partagé qu’il est décédé après une longue bataille contre le cancer.

« Notre George était très privé – préférant ne déranger personne avec ses problèmes de santé », lit-on en partie dans le message. « Bien que, tout au long de sa maladie, George et Tony aient travaillé ensemble pour planifier et assurer l’avenir d’Arethusa. »

Le message s’est terminé sur une note optimiste pour honorer le regretté directeur de la chaussure, en disant: « Même dans notre chagrin, nous honorerons George et son héritage en suivant ses souhaits – pour célébrer sa vie et continuer à servir notre communauté le mieux que Arethusa Farm a à offrir.

En 1982, Malkemus a acheté les droits nord-américains et sud-américains du nom du designer Manolo Blahnik après une brève rencontre entre les deux, selon Footwear News. Malkemus et Blahnik ont ​​travaillé ensemble pendant trois décennies jusqu’en 2019, lorsque le président de l’époque de Manolo Blahnik USA a décidé de ne pas renouveler sa licence avec la marque. Il a continué à travailler avec Parker jusqu’à sa mort.

Pour Parker, choisir de collaborer avec Malkemus sur la prochaine aventure de sa carrière était une décision massive, mais lui seul avait du sens pour le rôle dans son esprit.

Sarah Jessica Parker et George Malkemus assistent au lancement de la boutique SJP by Sarah Jessica Parker le 13 septembre 2018 à New York. Craig Barritt / Getty Images

« J’ai rencontré beaucoup de partenaires potentiels intéressants, gentils et adorables, mais la nuit, quand j’étais allongé dans mon lit en pensant à cette opportunité et à ce que cela signifiait pour moi, ces partenariats ne semblaient pas bons pour moi », a déclaré Parker à Footwear News en 2013. « J’ai réalisé que la seule personne avec qui je voudrais travailler, dans un monde idéal, était George… Mais j’hésitais parce que je savais à quel point il était obligé. »

Parker a fini par tendre la main à Malkemus et lorsque les deux se sont rencontrés, elle a réalisé: « C’est la relation dans laquelle je voulais être. La façon dont il veut fonctionner et exploiter cette entreprise est tout ce qui est important pour moi. »