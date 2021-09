Sarah Jessica Parker partage une photo rare de son fils James alors qu’il entre à l’université

Sarah Jessica Parker a déclaré que sa maison était « différente » alors que son fils James Wilkie Broderick entame sa première année d’université.

La star de « Sex and the City » a partagé une rare photo de son fils, qu’elle partage avec son mari Matthew Broderick, se préparant pour son premier jour d’études supérieures.

Le message est plein de symbolisme sur le jalon spécial. Dans ce document, James s’éloigne de la caméra et se dirige vers une porte ouverte sur ce qui semble être son campus universitaire.

Elle a également partagé des photos des filles jumelles Marion et Tabitha avec leurs sacs à dos et marchant vers leur premier jour d’une nouvelle année scolaire à New York.

« En l’espace de 7 jours. L’un franchit le seuil de sa première année d’université. Les 2 autres en 7e année », a écrit Parker. « La maison est différente. Nous sommes différents. Ils ont plus besoin de nous. Et beaucoup moins. »

Parker a ajouté qu’elle sait que c’est un sentiment auquel de nombreux parents peuvent s’identifier.

« Évidé à l’époque. Passant », a-t-elle écrit. « Heureux par les possibilités qui les attendent. »

C’était juste en mai, quand elle a partagé une photo de James avec sa casquette et sa robe lors de sa remise des diplômes au lycée. Parker partage généralement des photos de ses enfants, mais souvent prises de dos pour protéger leur vie privée.

En juin, elle a partagé des photos des filles jumelles Marion et Tabitha se rendant à l’école à New York, se félicitant d’avoir terminé leur sixième année. Parker a également remercié les enseignants pour leur « gentillesse » et leur « bonne humeur ».

Alors que la famille Parker-Broderick s’habitue à une routine de retour à l’école, il semble qu’ils se soient fait de nombreux souvenirs amusants au cours de l’été.

En juin, Parker a été photographiée en train d’emmener Tabitha au magasin de chaussures de New York qu’elle possède, SJP par Sarah Jessica Parker, pour une journée mère-fille au travail.

Vidéo associée: