Sarah Jessica Parker n’a vu «  Hocus Pocus  » qu’une seule fois et ne se souvient pas des noms des personnages

L’un des rôles les plus emblématiques de Sarah Jessica Parker est Sarah Sanderson dans Hocus Pocus. Le film intemporel sur le thème d’Halloween est facilement l’un de ses plus mémorables, mais cela ne signifie pas qu’il est facile pour elle de le regarder.

Parker a seulement Hocus Pocus une fois, en grande partie parce qu’il lui est difficile de se regarder dans les films dans lesquels elle a joué.

Sarah Jessica Parker n’a vu « Hocus Pocus » qu’une seule fois

Bien qu’il soit l’un des personnages centraux du film, Parker n’a vu que Hocus Pocus une fois. Selon une interview refaite en 2018 avec GQ, il lui est difficile de répondre à des questions directes sur le film à cause de cela.

« Je ne l’ai vu qu’une seule fois », a déclaré Parker. «J’ai vu la première quand elle – la semaine avant son ouverture. Je suppose qu’il y a eu une première à Los Angeles et que c’est la seule fois que je l’ai vue, donc je ne suis souvent pas en mesure de répondre à beaucoup de questions.

Elle n’aime pas se regarder dans les films

Comme de nombreux acteurs et actrices l’ont également dit dans le passé, Parker a du mal à se regarder à l’écran.

«La plupart du temps, je ne vois quelque chose qu’une seule fois», a déclaré Parker. «C’est préférable pour moi. Ce n’est pas agréable pour moi de me regarder.

Parker a tendance à trop se concentrer sur les moindres détails des scènes qu’elle regarde, au lieu de simplement profiter de l’histoire.

«Quand vous regardez – du moins je me retrouve – dans un film, j’ai l’impression de prêter attention à des choses que je pense être moins importantes que l’histoire qu’il raconte», a déclaré Parker.

Les fans se souviennent de plus de parties du film qu’elle ne le fait

Parce que Parker n’a vu que Hocus Pocus une fois, les fans se souviennent généralement plus de parties du film qu’elle ne le fait.

«Parfois, vous vivez le jour où vous tourniez», a déclaré Parker. «Mais je pense vraiment que le public s’en souvient beaucoup plus que moi.»

Parker a tendance à se souvenir de ce qui aurait pu se passer le jour où l’équipe de production a filmé cette scène, plutôt que des détails du scénario.

« Je me souviens plus de l’expérience du tournage que de l’histoire », a déclaré Parker. «Par exemple, je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir vous dire les noms des personnages principaux, les noms des personnages des enfants.

Sarah Jessica Parker se souvient que tout le monde est tombé malade sur le plateau

Bien qu’elle ne se souvienne pas beaucoup du film, elle se souvient que de nombreuses personnes sont tombées malades pendant la production.

«Le processus de tournage était très long, c’était un calendrier de tournage inhabituellement long», a déclaré Parker. «Parce que je pense aux effets spéciaux, et en fait un tas de gens sont tombés malades, alors nous avons fermé pendant un moment.»

La perception de Parker du film a également été déformée en raison du fait qu’elle y était si étroitement impliquée. Bien que le grand public n’ait pas vu le film comme un grand succès financier, le Hocus Pocus L’équipe de production n’aurait pas pu être plus heureuse, elle a rapporté près de 45 millions de dollars.

«Quelqu’un m’a dit:« Eh bien, étiez-vous surpris que ce ne soit pas un plus gros succès », a déclaré Parker. «Et je me suis dit:« Je n’avais aucune idée », j’avais pensé que c’était le cas. Et je me souviens précisément du week-end qu’il a ouvert. J’étais toujours à Los Angeles, je suppose parce que je faisais de la presse. Et le téléphone a sonné très tôt un samedi matin, je pense et c’était Jeffrey Katzenberg, comme des cris, comme «Nous avons fait neuf millions! Mon expérience a donc été un grand succès. Eh bien, il a certainement récupéré son argent.