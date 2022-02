Sarah Jessica Parker explique pourquoi elle ne serait pas d’accord avec le retour de Samantha

Si Kim Cattrall voulait un jour reprendre son rôle de Samantha Jones dans « Sex and the City reboot », ses co-stars l’accueilleraient-elles à bras ouverts ? Sarah Jessica Parker vient de répondre à la question qui préoccupe tout le monde.

Cattrall était visiblement absente de la première saison de « And Just Like That… » mais le départ de son personnage a été abordé dans le premier épisode, lorsque Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon) ont révélé que Samantha avait déménagé à Londres pour le travail .

Plus tard, Carrie (Parker) a suggéré que les amis s’étaient disputés avec Samantha, mais qu’elle avait tenté de la contacter à plusieurs reprises.

Le personnage est mentionné à plusieurs reprises tout au long de la saison, notamment dans la finale de la saison, où Carrie échange des textes avec Samantha et la rencontre plus tard pour boire un verre (hors écran, bien sûr).

Dans une nouvelle interview avec Variety, On a demandé à Parker si elle serait d’accord avec le retour de Cattrall pour jouer à nouveau Samantha si la série était reprise pour une deuxième saison. Et elle a donné une réponse assez définitive.

« Je ne pense pas que je le ferais, car je pense qu’il y a trop d’histoires publiques de sentiments de sa part qu’elle partage », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas participé ou lu d’articles, même si les gens sont enclins à me le faire savoir. »

Au cas où vous l’auriez manqué, il y a eu des rumeurs au fil des ans selon lesquelles Cattrall et Parker se seraient querellés.

Et d’ailleurs, le showrunner Michael Patrick King a déclaré à la publication qu’il ne s’attendait pas à ce que Cattrall exprime son intérêt à revenir dans la série, et a déclaré que la garder présente par SMS est un moyen de « respecter l’héritage » de son personnage.

« Il y a une ligne très distincte entre Samantha et Kim », a déclaré Parker. « Samantha n’est pas partie. Le cadeau de Samantha, et je pense qu’il a été traité avec tant de respect et d’élégance. Elle n’a pas été vilipendée. C’était un être humain qui avait des sentiments à propos d’une relation, donc je pense que nous avons trouvé un moyen d’y remédier, ce qui était nécessaire et important pour les personnes qui l’aimaient.

Parker semble satisfaite de la façon dont la première saison de la série s’est terminée et a déclaré qu’elle pensait qu’il était temps que les deux amis se réconcilient lors de la finale de la saison.

« Parce qu’une amitié avec autant de temps en dessous est vraiment précieuse », a-t-elle expliqué. « Carrie a vécu un incident bouleversant et dévastateur (la mort de son mari), et cela a changé sa perspective et comment elle aime et qui elle aime. »

Et bien que la conversation fictive n’ait pas été montrée à l’écran, Parker avait quelques idées sur ce dont les deux amis réunis auraient parlé.

«Je pense que la conversation a grandi. Je pense que c’était une détente. Je pense que cela permet un confort de tous les côtés », a-t-elle déclaré.