Sarah Jessica Parker est testée positive pour COVID-19, entraînant l’annulation d’un spectacle à Broadway

L’émission « Plaza Suite » de Sarah Jessica Parker à Broadway a été annulée jeudi après que l’acteur a reçu un diagnostic de COVID-19.

L’acteur « And Just Like That… » a joué dans la reprise de la comédie de Neil Simon avec son mari, Matthew Broderick, qui a également été testé positif au virus cette semaine.

La doublure de Broderick, Michael McGrath, a succédé à l’acteur plus tôt cette semaine, a rapporté Playbill. L’émission a été annulée jeudi soir suite au test positif de Parker.

Vendredi, on ne savait pas quand l’émission reprendrait, mais le site Web de l’émission indique qu’elle devrait se dérouler jusqu’au 26 juin. Les futures performances « seront annoncées dès que possible », ont déclaré les producteurs.

Sarah Jessica Parker dans le rôle de Nora Hubley et Matthew Broderick dans le rôle de Roy Hubley dans « Plaza Suite ». Bruce Glikas / Getty Images pour la suite Plaza

Le spectacle de Broadway a officiellement ouvert ses portes le 28 mars après des avant-premières en février. Les trois enfants de Parker et Broderick étaient présents pour la soirée d’ouverture, faisant une rare apparition publique pour soutenir leurs parents.

Dans la pièce, Broderick et Parker jouent trois couples mariés différents. Le voyage vers la scène a été long pour les deux, qui étaient censés jouer dans la pièce il y a deux ans avant que la pandémie ne retarde la production.

Après avoir été initialement repoussé, Parker a publié le message optimiste suivant sur sa page Instagram.

« Broadway ne reste pas silencieux longtemps », a-t-elle écrit. « Nous serons de retour. Le Rialto ronronnera. Times Square sera animé. Et nous serons prêts à ouvrir les portes du magnifique Hudson Theatre et à partager un après-midi ou une soirée ensemble. »

Il y a trois autres émissions de Broadway qui ont récemment été affectées par la flambée des cas de coronavirus, comme le rapporte le New York Times. Les autres spectacles incluent une reprise de « Macbeth » et deux nouvelles comédies musicales : « A Strange Loop » et « Paradise Square ».

