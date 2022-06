Sarah Jessica Parker décrit sa chute avec Kim Cattrall comme « très douloureuse »

Le sexe et la ville et Et juste comme ça… étoile Sarah Jessica Parker a ouvert le fossé entre elle et l’ancienne co-star Kim Cattrall. Au cours des années passées, les deux avaient passé du temps ensemble sur l’original Le sexe et la ville série ainsi que deux longs métrages. Un troisième film prévu a été abandonné lorsque Cattrall a décidé de se séparer de la série et la franchise a évolué sans elle sous la forme d’une série suite sur HBO Max surnommée Et juste comme ça…qui a réuni Parker avec Cynthia Nixon et Kristin Davis.

Cattrall a également fait part publiquement de son désir de quitter la franchise et n’a jamais sérieusement envisagé d’être ramenée pour le nouveau spectacle. Cela est probablement dû aux problèmes qu’elle a eus avec Parker, qui a parfois vu Cattrall critiquer Parker sur les réseaux sociaux et dans des interviews. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Parker a jeté un nouvel éclairage sur la situation.

Parker pense que les retombées proviennent de l’échec Sexe et la ville 3 négociations, après quoi Cattrall a affirmé que Parker avait été cruel avec elle le Le sexe et la ville ensemble et qu’elle n’a jamais eu l’impression d’être vraiment amie avec Parker, Nixon et Davis. Pour sa part, Parker a trouvé les commentaires « très douloureux » car ce n’était pas l’expérience partagée avec les autres stars de l’émission. Parker ne comprend pas non plus pourquoi Cattrall semble avoir autant de mépris envers elle, car elle n’a été traitée de cette façon par personne d’autre qu’elle connaît.

« Il y a eu beaucoup de conversations publiques sur ce qu’elle ressentait à propos de la série… J’ai passé de nombreuses années à travailler très dur pour toujours être décente avec tout le monde sur le plateau, prendre soin des gens, être responsable de et pour les gens, à la fois mes employeurs et les personnes dont je me sens responsable en tant que producteur de la série. Et il n’y a tout simplement personne d’autre qui ait jamais parlé de moi de cette façon.

Et juste comme ça… Passé de Kim Cattrall

Sarah Jessica Parker a déclaré que Kim Cattrall avait joué un rôle déterminant dans le succès de Le sexe et la ville. Cependant, étant donné les problèmes entre eux, Cattrall n’a même jamais été approché avec une offre de retour pour la suite de la série. Parker dit que ce n’était pas dû à une malveillance, mais que le Et juste comme ça… L’équipe avait déjà compris l’allusion basée sur les commentaires précédents que Cattrall ne voulait clairement pas être impliqué.





« Nous ne lui avons pas demandé de faire partie de cette [And Just Like That…] parce qu’elle a clairement indiqué que ce n’était pas quelque chose qu’elle voulait poursuivre, et cela ne nous semblait plus confortable, et donc cela ne nous est pas venu à l’esprit. Ce n’est pas la ‘claquer’, c’est juste apprendre. Vous devez écouter quelqu’un, et s’il parle publiquement de quelque chose et que cela ne suggère pas que c’est un endroit où il veut être, ou une personne avec qui il veut jouer, ou un environnement dans lequel il veut être, vous arrivez à un âge où vous vous dites: « Eh bien, nous entendons ça. » Nous nous sommes sentis à l’aise de continuer sans elle et sans cette partie parce que nous savions ce que Michael [Patrick King, the AJLT showrunner] voulait faire. Et nous avons pensé qu’il s’en était très bien sorti.

Enfin, Parker a souligné à quel point cette « querelle » semble très unilatérale, car elle n’a aucune mauvaise volonté envers Cattrall, et elle ne veut pas non plus participer à un « catfight ». En fait, Parker dit que c’est douloureux lorsque leurs problèmes publics sont décrits de cette façon, car elle s’est fait un devoir de ne jamais rien dire de négatif à propos de Cattrall afin de ne pas contribuer au soi-disant combat.

« Je veux juste dire une chose, parce que vous m’avez donné cette opportunité : c’est tellement douloureux pour les gens de continuer à parler de ce ‘combat de chats’ – un ‘combat’, un ‘combat’, un ‘combat’. Je n’ai jamais prononcé de mots agressifs de ma vie à propos de quelqu’un avec qui j’ai travaillé – déjà. Il n’y a pas de « combat » en cours. Il n’y a pas eu de dispute publique, de disputes, de conversations ou d’allégations de ma part ou de qui que ce soit en mon nom. Je ne le ferais pas. Ce n’est pas ainsi que je l’aurais. Donc, je souhaite juste qu’ils arrêtent d’appeler cela un « catfight » ou un « argument », parce que cela ne reflète pas [reality]. Il y a eu une personne qui a parlé.

Vous pouvez diffuser Le sexe et la ville et Et juste comme ça… sur HBO Max.