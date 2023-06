Sarah Jessica Parker brise le silence sur le caméo de Kim Cattrall et juste comme ça

Après des années de drame, Kim Cattrall a choqué les fans avec l’annonce qu’elle reprendrait son rôle de Samantha de Le sexe et la ville pour l’émission de suite Max Et juste comme ça. Au cours des années passées, Cattrall a été publiquement ouverte sur son désir de passer de Le sexe et la ville. Elle a également eu une petite querelle avec l’ancienne co-star Sarah Jessica Parkerqui inclut des critiques publiques dans des interviews et des publications sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu’il semble très peu probable que Cattrall soit impliqué dans Et juste comme ça de quelque manière que.





Il a depuis été révélé que Cattrall revient en tant que Samantha dans la deuxième saison de Et juste comme ça, mais elle n’apparaîtra pas physiquement dans la série. C’est un camée vocal avec la voix de Samantha entendue au téléphone, ce qui a permis à Cattrall d’enregistrer son dialogue à distance sans retrouver Parker et ses autres Le sexe et la ville co-stars. Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’une réconciliation entre les actrices dans les coulisses, le camée spécial est toujours quelque chose qui apporte de la joie à Parker, qui savait à quel point les fans apprécieraient la nostalgie d’un retour de Samantha.

Nous avons vraiment réfléchi à la manière dont nous avons, vous savez, approché des personnages qui n’étaient pas là, à la manière dont nous avons invité des acteurs à revenir et cela a été, vous savez, vraiment amusant et excitant et certainement nostalgique, mais Je pense plus que ça, ça a été beaucoup de joie », a déclaré Parker au Daily Mail, brisant son silence sur le caméo.

Cynthia Nixon et Kristin Davis ont pesé

Récemment, Kristin Davis a commenté le drame impliquant Cattrall, notant qu’elle « ne gaspillerait pas d’énergie » en y pensant trop. Elle a fourni quelques commentaires supplémentaires selon l’article du Daily Mail, expliquant que le camée de Samantha a été fait comme un régal pour les fans et non comme un moyen d’essayer de réparer les choses avec Cattrall. Davis précise que le camée pourrait amener les fans à croire que tout va bien dans les coulisses avec Cattrall et le reste de la distribution, mais ce n’est pas le cas.

« Nous avons juste pensé que, vous savez, ce serait amusant pour les fans d’avoir un peu de Samantha parce que nous savons qu’elle leur manque et qu’elle est un personnage formidable », a déclaré Davis. « Je ne sais pas si nous essayons même de fermer à ce stade, ou de résoudre. Je pense que nous pensions juste que vous savez, voici, vous savez, notre personnage qui est parti. Et nous savons qu’elle manque aux gens et que Carrie manque son. »

Elle a poursuivi: « Et ce ne serait pas génial d’avoir un peu d’elle, vous savez, c’est ce que nous voulions. Et puis je pense que peut-être que les espoirs ont été levés, peut-être plus que ça. Et ce n’était pas notre intention. Alors J’espère que les gens ne seront pas déçus. »

Cynthia Nixon a elle aussi récemment commenté la situation. Shile parlant avec Vanity Fair, Nixon a souligné comment elle parle rarement du drame avec Cattrall, bien qu’elle ait observé à quel point il y a une bien meilleure ambiance sur le plateau pour Et juste comme ça par rapport à Le sexe et la villefaisant référence au mécontentement connu de Cattrall de faire partie de la franchise.

« La principale chose qui me semblait si bien, c’est que tous ceux qui étaient là vraiment recherché être là », a déclaré Nixon. « Ce n’est que l’essentiel. Nous nous aimons tous, nous aimons notre émission, nous voulions en faire plus. Et nous voulions tous être là. Cela fait donc une énorme différence, que vous ne vous promeniez pas sur des œufs avec quelqu’un qui est mécontent pour des raisons difficiles à comprendre. »

La deuxième saison de Et juste comme ça premières sur Max le 22 juin.