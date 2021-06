Sarah Jessica Parker amène sa fille de 11 ans au travail — voyez les photos !

Lorsque vous êtes la fille de Sarah Jessica Parker, « amener votre enfant au travail » est une expérience particulièrement amusante.

Dimanche, l’acteur a emmené sa fille Tabitha Broderick lors d’une excursion dans son magasin de chaussures de New York SJP de Sarah Jessica Parker, et il semble que la fillette de 11 ans s’est éclatée.

La star de « Sex and the City », qui s’est forgé une solide réputation de fashionista, a ouvert pour la première fois son magasin phare de New York dans le centre de Manhattan l’été dernier et elle possède également un total de huit magasins dans le monde.

Parlez d’une excursion amusante! José Perez/Bauer-Griffin / GC Images

Sur une photo de leur excursion, le duo mère-fille a posé devant le magasin et a montré son sens aigu du style. Tabitha était adorable dans une robe à manches flottantes à motifs floraux et un masque vibrant, tandis que sa mère restait au frais dans une robe grise sans manches et un masque bleu marine. La femme de 56 ans s’est également coordonnée avec sa fille dans des chaussures métalliques assorties.

Telle mère telle fille! Images GC

Une fois à l’intérieur du magasin, la paire a semblé s’amuser à regarder les derniers présentoirs de chaussures et Tabitha a glissé dans une paire de sandales à bout ouvert. La sœur jumelle de Tabitha, Marion, n’est pas venue pour la sortie, et la fillette de 11 ans a semblé profiter de toute l’attention de sa mère élégante.

Sarah Jessica Parker et sa fille Tabitha Broderick semblent partager un amour de la mode. José Perez/Bauer-Griffin / GC Images

La mère de trois enfants ne fait pas beaucoup d’apparitions publiques avec ses enfants, mais en 2018, elle a emmené ses jumeaux au gala du printemps du New York City Ballet et les photos étaient assez adorables. Tout comme leur mère, les filles étaient plutôt impeccables dans des robes séduisantes et des bandeaux amusants.

Les trois dames élégantes ont posé sur le tapis rouge avant de se rendre au New York City Ballet Spring Gala en 2018. Shutterstock

La même année, la fière maman a partagé une photo d’une de ses filles lors de son premier jour d’école.

« Premier jour de 4e année », a-t-elle légendé la photo. « Pas de sac à dos, pas de livres, pas de fournitures scolaires. J’espère juste un peu de confiance et l’excitation de l’inconnu. La Chute, pleine de promesses et de possibilités. X, SJ. Ps remercie mon mari d’avoir capturé pour moi. »

Parker est également maman de son fils James Wilkie, 18 ans, et a récemment partagé une photo rare de lui alors qu’il célébrait son diplôme d’études secondaires.

En octobre dernier, l’acteur a également envoyé à son fils un doux cri pour son 18e anniversaire.

« Mon fils bien-aimé, James Wilkie, ce jour-là, tu as 18 ans. Je m’émerveille du passage de ces années, mais aussi du jeune homme que tu deviens », avait écrit l’acteur à l’époque.

« Alors que vous vous dirigez vers et dans votre avenir, je reste votre témoin privilégié et inébranlable, confiant et joyeux de l’année à venir. »