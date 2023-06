Sarah Jessica Parker a été « vraiment chatouillée » par l’arrivée de John Corbett et juste comme ça…

Il y a eu beaucoup de buzz autour du camée inattendu de Kim Cattrall dans Et juste comme ça… mais elle n’est pas la seule Le sexe et la ville apparaissant dans la deuxième saison à venir de la série. Jean Corbettqui incarnait le petit ami de Carrie devenu fiancé devenu ex Aidan Shaw dans la série originale, reprendra son rôle pour Et juste comme ça... En 2021, Corbett a fait une blague aux médias en taquinant qu’il pourrait apparaître dans la première saison de la série. Comme nous le savons, cela ne s’est jamais produit, mais Sarah Jessica Parker a pris la défense de l’acteur, qualifiant la blague de « plutôt délicieuse et plutôt amusante ».







Dans une récente interview avec EW, Parker, qui dirige la série en tant que Carrie Bradshaw, a fait référence à l’incident :

« J’ai été vraiment chatouillé quand je pense qu’il avait dit avant de commencer le tournage de la première saison qu’il allait faire une apparition. Je pense qu’il faisait une conférence de presse et il a créé toutes sortes de [buzz] et il m’envoyait alors un texto. Il s’est excusé. Je me suis dit : ‘Tu te moques de moi ? C’était fantastique. Continuer. Dis ce que tu veux dire, ça ne me dérange pas. J’étais ravie », a-t-elle déclaré.

Parker, qui est également productrice exécutive de la série, a également partagé son enthousiasme pour le retour de l’acteur au Le sexe et la ville univers:

« Je l’aime et il est si spécial et il a rendu Aidan encore plus spécial qu’il ne l’était sur le papier, ce qui était plutôt merveilleux. Il était censé être là, je pense, pour trois épisodes [of Sex and the City] ou quelque chose et a fini par rester, combien d’années? Il est juste une très belle présence. Il est facile et il écoute, et ce n’est pas que le travail soit facile, c’est juste qu’il a cette qualité vraiment facile sur le plateau et une nature merveilleuse devant une caméra. C’est merveilleux d’être à nouveau en sa compagnie. »







Quelle est la prochaine étape pour Aidan et Carrie ?

Image via HBO

Corbett était un incontournable dans Le sexe et la ville au cours des troisième et quatrième saisons lorsque la relation amoureuse d’Aidan et Carrie a conduit à des fiançailles. Carrie est incapable de s’engager pleinement dans un mariage avec Aidan, et les deux finissent par se séparer pour de bon. Aidan est réapparu dans la saison six de Le sexe et la ville comme un homme marié et un jeune fils. En 2010, Corbett était de retour en tant qu’Aidan pour la deuxième Le sexe et la ville film, où son personnage partage un baiser avec Carrie après une altercation à Abu Dhabi.

Quand Juste comme ça… créée fin 2021, Carrie était mariée à John « Mr. Big » Preston ( Chris Noth ), mais sa mort subite a laissé Carrie veuve. Au cours du dernier épisode de la première saison, Carrie embrasse un autre homme, laissant le public espérer qu’elle est prête à aller de l’avant et à sortir avec elle.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour Carrie et Aidan ? Alors qu’une bande-annonce récemment publiée montre les deux hommes se rencontrant dans un restaurant à la suite d’un e-mail, on ne sait pas s’ils reviendront sur leur relation amoureuse ou développeront une amitié. La saison 2 débute le 22 juin sur Max avec deux épisodes, les épisodes suivants tombant tous les jeudis. La saison se compose de 11 épisodes. Et juste comme ça… étoiles Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Mario Cantone, Evan Handler, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Sara Ramirez et Karen Pittman.