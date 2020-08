Sarah Harrison se défend contre les commentaires malveillants

03.08.2020 13h15

Sarah Harrison publie diligemment des photos après son deuxième accouchement. Mais elle lutte contre les commentaires haineux.

L’actrice et personnalité d’Instagram Sarah Harrison est fière de son corps d’après-bébé. Apparemment, tout le monde n’aime pas ça.

Double maman fraîchement sortie du four

L’influenceuse a donné naissance à son deuxième enfant il y a quelques jours. La petite Kyla complète le bonheur familial de Sarah avec son mari Dominic et sa fille Mia Rose (2). Il devrait être clair que son corps n’est pas revenu à XS si tôt après la naissance – néanmoins, la femme de 29 ans a dû supporter des commentaires vils lorsqu’elle a publié une photo dans son histoire Instagram qui la rendait encore plus ronde. Le ventre était visible. Avec cela, elle voulait juste partager sa joie avec sa mère, le bonheur avec le monde.

Source: instagram.com

Questions désagréables

Mais elle a rapidement dû faire face à des questions désagréables sur la photo dans son histoire Insta. “Est-ce que la photo était d’avant la naissance?”, “Vous avez encore un estomac” et “Êtes-vous la troisième fois enceinte?” Quelques-uns des commentaires méchants. Cependant, l’ex-participant «Bachelor» ne peut pas être battu par cela. Dans un clip vidéo ultérieur, elle montre à nouveau son ventre et indique clairement qu’elle n’a pas honte de ses courbes.

Photo honnête

«Je suis fière de mon corps», souligne Sarah. Ses vrais fans adorent la blonde pour son courage de montrer aussi son côté imparfait. “Superbe photo et tellement honnête!”, Un autre adepte loue l’ouverture d’esprit de la star de télé-réalité. Et il a en quelque sorte raison. La collègue de Harrison, Daniela Katzenberger, par exemple, devrait être un excellent modèle avec son auto-ironie et les défauts qui sont souvent mis en évidence.

Nouvelle idée d’entreprise

Sarah a apparemment développé une nouvelle idée d’entreprise avec son dieu-mari Dominic. «Je ne peux pas dire à quel point cela me rend fier que notre entreprise prenne forme semaine après semaine et soit bientôt en ligne», a-t-elle écrit à Insta la semaine dernière. «2 ans de travail, de passion et de passion dans @samion Aujourd’hui, nous présentons déjà notre deuxième produit pour nos tatouages ​​de grossesse… “

Qui est Sarah Harrison

Sarah Harrison (à l’origine Nowak) a initialement suivi une formation de commis de banque, a participé à trois grandes productions Playboy et a ensuite été élue “Playmate août 2014” et plus tard “Playmate of the Year 2015”. La même année, elle participe à la 5e saison de l’émission RTL Dome “The Bachelor”. Puis elle a terminé troisième.

En novembre 2017, Sarah a épousé Dominic Harrison, un germano-américain. Le même mois, le premier enfant du couple, une fille, est né. En juillet 2020, ils sont redevenus parents d’une fille. (Bang / KT)