Sarah Harrison: Première photo de famille avec les deux filles

02.08.2020 à 14h31

«Ma famille est complète», écrit Sarah Harrison sur Instagram et montre la première photo de famille avec ses deux filles Mia et Kyla.

Il y a quelques jours à peine, la deuxième fille du couple d’influenceurs Dominic et Sarah (29 ans) Harrison a vu le jour. Maintenant, la fière maman double montre la première photo de famille avec les deux filles sur son compte Instagram. Mia (née en 2017) tient sa petite sœur Kyla dans ses bras et l’embrasse amoureusement sur la tête. Les parents s’embrassent également. «Ma famille est complète», écrit Sarah Harrison. C’est la première fois que la petite Kyla peut être vue complètement de face.

Source: instagram.com

Le fier papa a quant à lui partagé un autre événement spécial sur son profil Instagram: «Le moment où mes deux dames se sont vues et rencontrées pour la première fois est maintenant l’un des plus beaux souvenirs que j’ai!» Dominic tient sur la photo Les deux filles de Harrison dans ses bras. Mia caresse le visage de sa petite sœur avec amour et curiosité.

Source: instagram.com

(cam / spot)