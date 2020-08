Sarah Harrison: Peu de temps après la naissance, son label “Samion” a été lancé

30/08/2020 11h32

Sarah Harrison et son mari Dominic sont récemment devenus un deuxième parent. Mais ils ne s’autorisent pas une pause du travail à cause de cela.

La deuxième fille de Sarah et Dominic Harrison, Kyla, a vu le jour il y a environ quatre semaines. C’est un vrai défi pour les influenceurs, après tout, ils ont déjà une fille prénommée Mia Rose (2) qui tient leurs parents occupés. Mais au lieu de prendre un congé parental, les stars d’Instagram essaient toujours de mettre le travail et la famille sous un même toit.

Source: instagram.com

Les Harrison sont indépendants

«Nous travaillons tous les deux. Nous n’avons pas de congé de maternité ni de congé parental, ça continue tout de suite, nous sommes indépendants », a déclaré à RTL l’ancienne candidate« Bachelor ». «24 heures sur 24, ce n’est pas suffisant», a ajouté le joueur de 29 ans.

Aussi intéressant:

Lancement du label cosmétique “Samion”

Ces derniers mois, le couple s’est principalement occupé de son propre label de cosmétiques “Samion”, dont le site web sera lancé le 30 août. Des produits de soins pour les mamans et leurs bébés y seront proposés. Le nom de la marque est composé des prénoms Sarah et Dominic et du nom de famille Harrison.

Sarah Harrison ne peut pas croire sa chance

Tout cela semble assez stressant, mais ils ne pourraient pas être plus heureux. «Bien sûr, nous apprécions chaque instant et c’est tout simplement merveilleux d’avoir deux enfants. Nous courons souvent et pensons: «Hé, ce sont tous les deux nos enfants», s’est enthousiasmé le jeune homme de 29 ans.

Mia Rose n’est pas jalouse

«Mia est parfaite en tant que grande sœur. Cela nous facilite grandement la tâche. Elle est zéro jalouse et très harmonieuse. Quand elle vient de la maternelle, la première chose qu’elle demande à propos de Kyla », a ajouté Dominic.

Une équipe bien rodée à la fois en privé et en professionnel

Sarah et Dominic Harrison sont en couple depuis 2016. Environ un an plus tard, les stars d’Instagram se sont présentées devant l’autel. Quelques mois plus tard, Mia Rose a rendu leur bonheur parfait. Fin juillet, la deuxième fille de l’équipe de rêve est née.