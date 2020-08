Sarah Harrison a des problèmes avec son lait maternel

25/08/2020 20h31

Sarah Harrison est actuellement aux prises avec des problèmes d’allaitement. L’influenceuse est récemment devenue la maman de la petite Kyla. Avec sa fille de deux ans Mia Rose et son mari Dominic Harrison, elle profite du bonheur de la famille de quatre personnes.

Comme toute nouvelle maman, Sarah Harrison a des problèmes de temps en temps. Dans son histoire Instagram, la jeune femme de 29 ans était désormais instable. La raison: des problèmes avec votre lait maternel!

Sarah Harrison: “Chaque deuxième repas est sur la poitrine”

Étant donné que la valeur de son lait maternel ne correspond pas tout à fait à la norme, elle doit renoncer à l’allaitement autant que possible et nourrir son Kyla avec de la nourriture. «Mais elle a toujours le droit de toucher un peu sa poitrine. Je dirais cinquante-cinquante, tous les autres repas sont sur le sein. J’espère que cela fonctionnera à nouveau dans quelques jours. “

Après une autre visite chez le médecin, la blonde était également un peu confiante. Le médecin lui a donc recommandé de nourrir à nouveau son bébé comme d’habitude. «Maintenant, je ne sais pas non plus ce qui est mieux. Je pense que j’attendrai à nouveau les valeurs suivantes, puis je prendrai une décision. Et jusque-là, je continuerai comme je suis maintenant. “

Aussi intéressant:

“Votre premier souffle a rendu notre famille complète”

Sarah Harrison partage presque tout dans sa vie avec ses fans et ses abonnés. Il y a quelques semaines à peine, elle est devenue mère pour la deuxième fois et a bien sûr également partagé son bonheur sur Instagram. Lorsqu’elle a annoncé sa deuxième grossesse, les fans étaient bien sûr enthousiastes.

Au début du mois, le moment était enfin venu et Sarah et Dominic ont annoncé la naissance de leur deuxième fille. Bien sûr, il y avait aussi une photo de la mini Harrison.

Source: instagram.com

La famille Harrison est parfaite maintenant

À propos de la première photo du bébé, Sarah a écrit: «Votre premier souffle a complété notre famille. Je ne peux pas me considérer plus heureuse en ce moment. Bienvenue dans notre famille Kyla Harrison. “

Maintenant, Sarah a posté une nouvelle photo d’elle-même avec bébé Kyla, sur laquelle elle a remonté son haut. Elle montre son corps d’après-bébé et son ventre, qui, bien sûr, n’ont pas complètement reculé à ce stade.

Source: instagram.com

Sarah Harrison montre fièrement son body d’après-bébé

Mais l’influenceuse ne veut pas et n’a pas à se cacher, car elle a juste l’air super. Elle écrit à propos de la nouvelle image: # 5dayspostpartum voici à quoi ça ressemble. Je suis fier de ce que mon corps a accompli ces derniers mois. “(Bang / KT)