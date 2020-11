Sarah Harris expose des courbes épiques en bikini string nude

Sarah Harris est retournée sur son compte Instagram lundi après-midi pour partager un nouveau message révélateur avec ses plus de 2,1 millions d’abonnés. Le modèle a exposé ses courbes épiques tout en balançant des maillots de bain étroits pour le claquement sensuel.

Sarah avait l’air irréelle sur la photo. Le bikini string nude épousait ses courbes voluptueuses alors que le haut étreignait sa poitrine ample et faisait clignoter un peu de côté. Les bretelles spaghetti mettaient également en valeur ses bras et ses épaules toniques.

Le bas de bikini était coupé haut sur ses hanches courbes et enveloppé étroitement autour de sa mince section médiane. Le vêtement a également accentué son butin rond tout en donnant aux fans un aperçu de ses cuisses musclées. Sarah a choisi de pimenter le look avec une grande bague au doigt et une montre autour de son poignet.

Sarah posa son postérieur troublé appuyé contre une grande formation rocheuse. Le modèle a cambré son dos et a poussé sa poitrine alors qu’elle plaçait une main sur sa cuisse. L’autre s’approcha pour toucher légèrement ses cheveux.

Dans la légende de la photo, Sarah a révélé qu’elle avait fait un voyage de dernière minute pour rendre visite à ses parents et avait étiqueté son emplacement comme Waikato.

Ses longs cheveux blonds étaient séparés sur le côté. Les mèches étaient coiffées de mèches droites et élégantes qui pendaient le long de son dos et se renversaient sur l’une de ses épaules.

Les abonnés de Sarah se sont déchaînés pour la photo, cliquant sur le bouton J’aime plus de 5900 fois au cours de la première heure après son téléchargement sur son compte. Ses admirateurs ont également consulté la section des commentaires pour laisser plus de 150 messages pendant cette période.

«Bon voyage, beau», a déclaré un adepte.

« Wow princesse tu es si merveilleux bébé, je t’aime beau corps », a plaisanté un autre.

«Vous glorieuse déesse. Je veux vous crier », a jailli un troisième utilisateur.

«Tu es si charmante bébé, tu es la fille la plus charmante et la plus éblouissante jamais omg tu es un ange, chaque jour tu es toujours si belle. Je t’aime bébé », lit-on dans un quatrième commentaire.

Les fans du mannequin se sont habitués à voir ses vêtements de sport dénudés en ligne. Elle a souvent vu des maillots de bain racés, de la lingerie minuscule et des hauts moulants dans ses photos.

Comme indiqué précédemment par L’Inquisitr, Sarah a récemment attiré l’attention de ses adeptes lorsqu’elle a secoué un haut court orange foncé qui tombait de son épaule et une paire de bas de bikini blancs qui épousaient sa taille minuscule. Ce message a également été un succès auprès de ses fans. À ce jour, il a généré plus de 16 000 likes et plus de 300 commentaires.