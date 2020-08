Sarah Harding, chanteuse de Girls Aloud, souffre d’un cancer du sein

26/08/2020 18h00

«Il n’y a pas de moyen facile de dire cela»: la danseuse et chanteuse britannique Sarah Harding a une forme agressive de cancer du sein.

Sarah Harding (38 ans), qui s’est fait connaître dans le cadre du groupe de filles britannique Girls Aloud (“Something New”), est gravement malade. La chanteuse et danseuse souffre apparemment d’une forme très agressive de cancer du sein, comme elle l’a confirmé sur Instagram.

Source: instagram.com

Harding a posté une photo d’un lit d’hôpital. “Il n’y a pas de moyen facile de dire cela […]”, Elle écrit. Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein il y a quelque temps “et il y a quelques semaines, j’ai reçu la terrible nouvelle que le cancer s’était propagé à d’autres parties de mon corps.” La femme de 38 ans subit actuellement une chimiothérapie et ne se bat “que très fort”. pourrait.

Soutien de la famille

La chanteuse ne veut pas choquer ses fans avec cette mauvaise nouvelle, mais elle estime que le moment est venu de partager son diagnostic avec le public. Harding fait de son mieux pour rester positive. À l’avenir, elle souhaite tenir ses fans au courant des mises à jour régulières sur sa maladie.

Enfin et surtout, elle tient à remercier sa «maman, sa famille et ses amis proches» de l’avoir aidée à traverser cette situation. Elle a également remercié les médecins et infirmières ainsi que ses fans qui s’étaient interrogés sur le bien-être de la chanteuse car elle n’avait pas contacté Instagram depuis longtemps.

(wue / spot)