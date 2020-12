Sarah Fuller devient la première femme à marquer dans le match de football Power 5

Sarah Fuller est devenue la première femme à marquer dans un match de football Power 5, samedi.

La botteuse de Vanderbilt Sarah Fuller est devenue la première femme à marquer lors du match de football Power 5, samedi, après avoir réussi une tentative de point supplémentaire réussie au premier quart du match de l’équipe contre le Tennessee. Frederick Breedon / La tentative de point supplémentaire est survenue après l’impressionnant touché de 18 verges de Ken Seals contre Cam Johnson. Ses coéquipiers et entraîneurs attendaient sur la touche pour la féliciter pendant que sa famille la regardait depuis les gradins. Fuller, qui joue le gardien de but de l’équipe de football féminin du championnat SEC de Vanderbilt, a rejoint l’équipe de football quelques jours seulement avant le match du mois dernier contre le Missouri, lorsque de nombreux joueurs de l’équipe ont été mis en quarantaine en raison du COIVD-19. Dans ce match, elle est devenue la première femme à jouer dans un match de football Power 5. « Je n’ai eu que quelques jours pour apprendre comment faire cela », a déclaré Fuller à Anderson Cooper de CNN. « Au début, il n’y avait pas beaucoup de pression … J’étais juste fier d’avoir pu sortir et le faire et représenter des athlètes féminines. » « Donc, vous avez juste besoin d’être déterminé dans ce que vous faites et d’être passionné par ça », a-t-elle poursuivi. « Si c’est quelque chose que vous voulez vraiment accomplir, ne laissez pas ces moments et ces barrières vous empêcher de réaliser ce que vous voulez accomplir. » [Via]