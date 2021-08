Sarah Ferguson défend le mari de sa fille Eugénie pour des photos de lui avec d’autres femmes

Sarah Ferguson défend son gendre.

La duchesse d’York, 61 ans, qui est la mère de la princesse Eugénie, a abordé une série de photos publiées ce week-end impliquant le mari d’Eugénie, Jack Brooksbank.

Brooksbank, 35 ans, a été photographiée en train de faire la fête avec plusieurs femmes sur un yacht au large de Capri, en Italie, apparemment dans le cadre de son rôle d’ambassadeur de la marque Casamigos Tequila.

Après que des photos du voyage en bateau ont fait surface dans plusieurs tabloïds britanniques, Ferguson est venu à la défense de Brooksbank.

« Jack, qui était à la une, est un homme d’une telle intégrité », a-t-elle déclaré lors d’une interview lundi sur The One Show de la BBC. «C’est juste l’une de mes personnes préférées. Je l’appelle James Bond, en fait. C’est juste un super-héros dans mon livre, et c’est un père formidable, un mari fabuleux.

La princesse Eugénie et Jack Brooksbank lors de leur cérémonie de mariage à la chapelle St George du château de Windsor, le 12 octobre 2018. Owen Humphreys / AFP via Getty Images

Ferguson a ajouté que son gendre a longtemps évité les projecteurs et a insisté sur le fait que toutes les insinuations circulant sur les photos récemment publiées étaient sans fondement.

« Il n’est jamais à l’avant de la maison, il aime toujours être à l’arrière », a-t-elle déclaré. « Et donc pour eux de faire cette histoire, c’est en fait, bien sûr, complètement fabriqué. Il travaille comme ambassadeur pour Casamigos et il faisait son travail. Et donc je pense qu’il est vraiment important que nous clarifions cela pour l’amour de Jack.

Brooksbanks et Eugenie, 31 ans, sont mariés depuis 2018. Ils ont eu un fils, August Philip Hawke, en février.

« Je suis tellement fier de ma fille », a déclaré Ferguson à propos d’Eugénie. « C’est une super mère. »

Ferguson a également expliqué qu’elle était grand-mère et a expliqué comment elle éviterait de tomber dans les stéréotypes de genre en ce qui concerne son petit-fils.

« J’ai eu des sœurs, j’ai eu des filles, et maintenant ce sont les Barbies, bonjour, mis de côté. Maintenant, je dois me lancer dans les voitures, les camions et les moteurs ! » elle a dit. « Mais, il faut bien le dire, charmant August, s’il veut des Barbies, nous ramènerons les Barbies. Je pense que dans la vie, on ne juge jamais personne ni rien. On y va juste pour le cœur.

Baby August est le premier petit-enfant de Ferguson, qui était marié au deuxième fils de la reine Elizabeth, le prince Andrew, de 1986 à 1996. Ferguson et Andrew partagent une autre fille, la princesse Beatrice, 32 ans, qui attend son premier enfant plus tard cette année.