Sarah Connor pleure son chien Nala

25/08/2020 09h26

«Vos aboiements me manquent déjà»: Sarah Connor a dit au revoir à sa chienne décédée Nala avec des mots touchants sur Instagram.

Sarah Connor (40 ans, “Comme tu es belle”) pleure son chien. «Nala nous a quittés hier soir après 12,5 ans à mes côtés», écrit la chanteuse allemande dans ses stories Instagram à propos d’une photo de Nala. Avec des mots touchants, Connor dit également au revoir dans un autre message sur la plateforme.

“Tu vas tellement me manquer, mon petit”, explique Connor. Elle poursuit: «Pendant près de 13 ans, vous m’avez accompagné, protégé, observé mes enfants et les a gardés ensemble en promenade, m’a réconforté et vécu tellement de choses avec moi. Vos aboiements me manquent déjà. Et tout le monde ici aussi. “

Les fans douchent Connor de compassion

Ses fans partagent la douleur de la chanteuse et montrent beaucoup de compassion pour Connor dans les commentaires. “Je peux si bien comprendre la grande perte d’un animal bien-aimé”, écrit un utilisateur, un autre assure: “Dans tous les cas, elle sera toujours à vos côtés et continuera à prendre soin de vous d’en haut.”

Source: instagram.com

(wue / spot)