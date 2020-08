Sarah Connor et sa fille émeuvent Motsi Mabuse aux larmes

30/08/2020 20h16

Sarah Connor a posté une vidéo dans laquelle elle chante avec sa fille Sommer et ne touche pas seulement ses fans.

Sarah Connor aurait été en tournée cette année. Mais ensuite, la pandémie corona est arrivée et les apparitions des 40 ans ont dû être reportées à l’année suivante. Désormais, l’artiste ne chante pas sur scène mais dans sa cuisine. Elle est soutenue par sa fille Summer de 14 ans.

Non seulement les fans ont réagi émotionnellement

Le musicien vient de publier une vidéo sur Instagram qui montre le duo touchant entre les deux. Avec le clip, la chanteuse a causé la chair de poule non seulement parmi ses fans, mais aussi dans le monde des célébrités.

Aussi intéressant:

Nico Santos enlève son chapeau

Le juré de «The Voice» Nico Santos a rendu hommage à sa mère et à sa fille, dans lequel il a écrit: «Incroyable vous deux». Le chorégraphe vedette Jorge González a également publié des émojis de cœur. Son collègue de «Let’s Dance» Motsi Mabuse a même ému le duo aux larmes: «La meilleure chose à propos de la vidéo est de voir comment vous l’écoutez. L’amour d’une mère! J’ai dû pleurer !! J’adore – le duo parfait », a déclaré le joueur de 39 ans.

Est-ce que Summer suit les traces de sa mère?

Sarah et la jeune fille de 14 ans iront-elles bientôt ensemble en studio? Dans tous les cas, le talent vocal de l’adolescent ne peut être ignoré. L’été semble aussi aimer beaucoup chanter. “C’était tellement amusant. J’attends avec impatience notre prochain duo », a écrit l’élève. On dirait que les fans peuvent s’attendre à plus d’apparitions communes des deux à l’avenir.

Sarah Conner est heureusement prise

Fille Summer est issue du mariage de Sarah avec son ex-mari Marc Terenzi, avec qui elle s’est mariée de 2004 à 2010. Cependant, les deux ont annoncé la séparation en 2008. En plus de la fille, Sarah et l’homme de 42 ans ont également un fils. La blonde est en couple avec son manager Florian Fischer depuis 2010.