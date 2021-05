Saragosse dit « adieu » aux bus à combustion: ceux que vous achetez désormais seront 100% électriques

Saragosse a fait une annonce des plus intéressantes: tous les nouveaux bus urbains de la ville seront entièrement électriques. Le maire de la ville, Jorge Azcón, a annoncé cette semaine qu’aucun des 68 bus dont le renouvellement est prévu jusqu’en 2022 ne sera à combustion. Au lieu de cela, la ville prendra en charge un flotte de 68 bus électriques, ce qui représentera une dépense de 46 millions d’euros. Actuellement, Saragosse dispose de quatre bus électriques et 111 bus hybrides, entre autres.

S’il est vrai que l’achat de ces bus suppose dépenser 12 millions d’euros de plus que si leurs homologues de combustion étaient achetés, Azcón estime que des économies à long terme seront générées du fait que « son coût d’exploitation est inférieur » et « son entretien est plus simple ». La prochaine étape est évidente: adapter les garages pour pouvoir charger les bus.

1700 tonnes de CO2 en moins pour chaque bus

En ce qui concerne la flotte, Saragosse a opté pour 51 bus électriques de 12 mois et 17 bus articulés de 18 mètres. L’idée n’est pas seulement de réduire les coûts à long terme, mais de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Selon le conseil municipal, pour chaque bus diesel remplacé, 1 700 tonnes de CO2 seront économisées (ce qu’ils émettent tout au long de leur vie utile).

« Il est calculé que, lorsque toute la flotte sera remplacée par des véhicules électriques, Saragosse économisera plus de 621 000 tonnes d’émissions de CO2 » – Mairie de Saragosse.

Comme l’explique la mairie de Saragosse, les démarches nécessaires ont déjà été engagées pour que les garages AVANZA, la société concessionnaire, disposent « d’assez de bornes de recharge avant l’arrivée des premiers véhicules neufs », ce qui devrait arriver au cours de l’année prochaine.

Présentation de l’initiative.

Ils s’assurent également que le installation de 75 chargeurs37 d’entre eux pour les bus de 12 mètres et 38 (puissance plus élevée) pour les bus de 18 mètres, qui ont une batterie de plus grande capacité et déplacent plus de poids. UNE chargeur supplémentaire de 300 kW pour couvrir des «situations imprévues».

Enfin, le conseil municipal affirme travailler déjà à la conception et à la réalisation de la connexion avec la sous-station électrique transformatrice de Torre Oliviera (d’Endesa), d’où sera acheminée une ligne à haute tension. Un réseau interne de distribution moyenne tension et des transformateurs pour chaque chargeur devront également être installés. Selon Heraldo de Aragón, cela coûtera environ 12 millions d’euros et prendra entre 12 et 18 mois.

Via | Héraut d’Aragon

Plus d’informations | Conseil municipal de Saragosse