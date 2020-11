Sara Molina appelle Tekashi 6ix9ine sur IG: "Tout ce que vous faites est une casquette"

Sara Molina, la mère de la fille de Tekashi 6ix9ine, a laissé voler une série de plaintes à propos du rappeur après qu’il ait qualifié leur enfant de «cette petite fille».

« Je vais juste laisser ça ici, je ne lui ai pas parlé ‘mal’ depuis un moment et quand je parle de lui, je parle des situations qui étaient mauvaises. » Molina a écrit sur son histoire Instagram. « Je m’abstiens de ressentir n’importe quel type de chemin de TOUTES les merdes ABUSIVE HURTFUL qu’il m’a fait et de la merde dont ma fille a été témoin à cause de vous, MAIS CE que je ne vais pas faire, c’est que vous vous référiez à NOTRE fille comme ‘cette petite fille’ comme elle ne signifie rien pour vous quand TOUT CE QUE VOUS FAITES EST CAP SUR NOTRE FILLE à ces putains de petits enfants dessus parce qu’honnêtement, ce sont les seules personnes qui restent se disent vos fans qui baisent avec vous.

Elle a poursuivi: « Idgaf mais pour adresser notre fille comme » cette petite fille « et la traiter littéralement comme rien? Par téléphone à mes mamans? LMFAOOOOO WATCH SUM maintenant. »

6ix9ine a également attiré l’attention de Gervonta Davis récemment, après avoir récemment eu un échange houleux avec le boxeur dans un club.

