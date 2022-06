Sara Corrales : The Last King et autres séries auxquelles elle a participé

actrice colombienne Sarah Corralesrevient à la télévision avec la série »le dernier roiet », où elle joue un rôle passionnant, controversé et audacieux en tant que Patricia Rivera. La série biographique du chanteur régional mexicain Vicente Fernándezest revenu avec sa deuxième saison le 16 mai en occupant le prime time de Canal de las Estrellas.

Corrales a acquis une renommée à la télévision mexicaine grâce à des productions majeures telles que »El Señor de los Cielos », »Awakening with you » et »La doble vida de Estela Carrillo ». Corrales était reconnaissant à Jean Osorio pour avoir participé à la série »The Last King ». »C’est une histoire dans laquelle je me sens absolument reconnaissante de pouvoir être là. Cela a été une énorme bénédiction pour moi. »

Concernant le travail avec Paul Montero, qui joue le »fils du peuple », et Osorio, l’un des fils de Vicente Fernández, Sara a commenté ce qui suit : »Ça a été une expérience incroyable. Je voulais vraiment travailler spécifiquement avec Juan Osorio, il fait de moi un producteur incroyable, et bien sûr ce projet n’a pas fait exception.

Sara Corrales devait jouer Patricia Rivera dans la série biographique, ce qui était un grand défi car elle devait reproduire des scènes qui se sont déroulées dans les années 70, en utilisant les mêmes costumes, positions et mise au point de la caméra. L’actrice colombienne a acquis une grande popularité sur ses réseaux sociaux, en raison de son incroyable participation à d’autres séries populaires.

Série à laquelle Sara Corrales a participé

Le Seigneur des cieux

Série populaire du monde du trafic de drogue où l’on rencontre Aurelio Casillas, un homme qui traverse la torture et le meurtre, devenant l’un des hommes les plus riches du monde, mais aussi l’un des plus recherchés par la DEA.

Dans »Le Seigneur des cieux », Sara Corrales joue Matilde Rojas, un rôle qui lui a valu une grande reconnaissance dans le monde du théâtre, réussissant à jouer dans de grandes productions.

Réveillez-vous avec vous







Feuilleton mexicain de 2016 qui était une adaptation de la telenovela colombienne » Pobre Pablo » diffusée par Televisa sur la chaîne Las Estrellas. Sara Corrales joue Cindy, une femme belle, dure et courageuse qui a des projets rien que pour elle.

La double vie d’Estela Carrillo

Feuilleton Televisa de 2017 où nous rencontrons une femme qui prétend être Estela Carrillo, mais tout se complique lorsque l’homme d’affaires Ryan Cabrera témoigne en son nom, un homme qu’elle-même ne connaît pas. Sara Corrales joue la vraie Estela Carrillo qui revient pour récupérer son nom et l’amour de sa vie.

veux tout







L’histoire se déroule dans la ville d’El Rosario, Sonora, où les membres de la famille Montes se disputent l’hacienda « La Noria », ainsi que l’héritage de Don Patricio Montes. Après sa mort, une guerre éclate dans toute la famille pour conserver l’héritage, donnant lieu à diverses trahisons et intrigues pour tous les membres de la famille Montes.

Sara Corrales incarne Sabina Curiel, une femme qui cache ses faiblesses en se faisant passer pour une personne froide et désintéressée. Cependant, afin d’avoir une nouvelle opportunité, il devra faire face à ses erreurs passées.