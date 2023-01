Sara Bareilles et l’acteur Joe Tippett sont fiancés

Sara Bareilles est fiancée !

La chanteuse « Brave » a annoncé ses fiançailles avec l’acteur Joe Tippett après plus de six ans ensemble dans une publication Instagram le dimanche 1er janvier.

Sur la photo, Bareilles et Tippett se regardent dans les yeux avec un sourire sur leurs visages tandis que la chanteuse montre sa bague de fiançailles. Bareilles a écrit dans la légende : « Oui pour épouser cet homme. C’est un OUI facile, mérité et détendu. »

« @joetipps, tu es exactement qui je veux », a-t-elle ajouté. « Plus je te connais, plus je sais que je t’aime… et tu m’as fait découvrir des parties de moi-même que j’avais peur d’aimer. Et maintenant JE M’aime plus à cause de toi. Donc vraiment tout cela est à propos de moi. Je rigole. »

Bareilles a repris sa sincérité après un peu d’humour dans son annonce, concluant sa légende par le doux sentiment, « Quel cadeau tu es. Que les jeux commencent. En avant dans absolument tout avec toi.

La chanteuse de 43 ans a également partagé la même photo sur son histoire Instagram, ajoutant la note : « Résolution du Nouvel An : épousez cet homme. @joetipps.

Bareilles a ensuite partagé quelques prises pour capturer la photo parfaite pour marquer l’occasion. Sur la première photo, ils ont regardé l’appareil photo et ont souri tandis que Bareilles tenait sa main jusqu’à son menton pour montrer la bague.

« Nous avons essayé d’être normaux », a-t-elle écrit.

Dans un deuxième cadre, le couple a révélé son sens de l’humour avec Bareilles et Tippett faisant le salut vulcain de « Star Trek » à l’envers avec leurs mains.

«Je ne le suis tout simplement pas. @joetipps », a-t-elle ajouté.

Bareilles et Tippett se sont rencontrés en août 2015 alors qu’ils travaillaient ensemble sur l’adaptation musicale du film « Waitress » de 2007 à l’American Repertory Theatre de Cambridge, Massachusetts, selon Gens. Le chanteur a écrit la partition de la comédie musicale, tandis que Tippet a dépeint le personnage d’Earl, le mari de la protagoniste Jenna Hunterson. Cependant, Tippett n’a pas continué le rôle lors de la première diffusion de l’émission à Broadway en 2016.

Au fil des ans, le couple a fait plusieurs apparitions publiques, notamment sur le tapis rouge des Tony Awards 2018 ensemble. Bareilles a également longuement discuté de Tippett lors d’une apparition en juin 2022 sur « The Tonight Show », l’évoquant plusieurs fois au cours de l’interview, bien que involontairement, qui est devenue un gag courant avec l’hôte Jimmy Fallon.

Bareilles a raconté à l’animatrice Fallon une douce histoire sur son fiancé et comment il l’a aidée à calmer ses nerfs en ce qui concerne son premier rôle à la télévision dans « Girls5eva ».

« Je luttais contre l’insécurité de pouvoir relever le défi et je me sentais vraiment dépassée », se souvient Bareilles de sa conversation avec Tippett. « Et il dit : ‘Si Tina Fey croit que tu peux faire ça, pourquoi ne lui fais-tu pas confiance ? Si vous ne pouvez pas le trouver en vous-même, ayez simplement confiance qu’un de vos héros ne vous mettra pas en position d’échouer. Et c’était vraiment un bon conseil.

Dans un post Instagram marquant le 40e anniversaire de Tippett le 1er mars 2022, Bareilles a appelé Tippett sa « meilleure amie » et « la meilleure humaine » dans un message touchant qui accompagnait un selfie en noir et blanc du couple.

« Joyeux anniversaire à celui qui me fait le plus rire, me sentir le plus en sécurité, apprendre le plus et rêver en technicolor », a-t-elle ajouté. « Même si la photo est en noir et blanc. Je t’aime @joetipps. Pour toujours et à jamais amen. vous et moi. »

Tippett a également écrit un message sincère à Bareilles à l’occasion de son 43e anniversaire le 7 décembre 2022 dans une publication Instagram, écrivant en partie : « Joyeux anniversaire au soleil dans mes yeux. L’étoile au centre de mon système solaire. Mon phare dans une tempête.

« Le rire qui fait fondre mon cynisme », a-t-il ajouté. « Le cœur tonitruant dont je danse les rythmes. À la gentillesse, à la sagesse et au courage. Qui prend ma main pour tenir et marcher à travers le monde avec. Je t’aime meebaw. Mon seul. Mon amour. Ma vie. Mon Boub. Tu fais de moi moi et tu es ma personne préférée absolue. Dieu merci je t’ai trouvé. »