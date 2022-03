Santiago Cabrera sur son avenir en tant que capitaine de l’USS Stargazer

L’acteur chilien Santiago Cabrera joue Cristobal « Chris » Rios, l’ancien pilote de La Sirène et actuel capitaine de Starfleet de l’USS Observateur des étoilesau Star Trek : Picard. Cabrera dépeint également les hologrammes d’urgence à bord de La Sirena. Un modèle antérieur de Observateur des étoiles était le premier navire de l’amiral Picard (Sir Patrick Stewart), qu’il décrivit plus tard dans le Star Trek : la nouvelle génération épisode « Relics » comme un « vaisseau surmené et sous-alimenté, toujours sur le point de voler en éclats ». Dans la deuxième saison de Star Trek : Picard, le capitaine Rios commande l’ancien navire de Picard. Lors de la première virtuelle d’hier soir, les fans en ont appris davantage sur ce à quoi s’attendre pour le reste de la saison pour le capitaine récemment remis en service.

Lors de la première virtuelle d’hier soir, animée par un barman du Ten Forward Lounge, que certains fans soupçonnent d’être Star Trek : pont inférieurl’acteur vocal de Beckett Mariner Tawny Newsome, plusieurs des Star Trek : Picard les acteurs ont semblé répondre aux questions sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre pour la deuxième saison de la série. Le serveur Ten Forward a demandé à Cabrera : « Chris a traversé tellement de choses incroyables. Il est maintenant capitaine d’un navire. Quel a été votre souvenir préféré en travaillant sur ce voyage, cette saison, ou même Picard en général ? »

En réponse à la première question du barman du Ten Forward Lounge, Cabrera a répondu :

Je pense que ça l’a été, j’adore mon set. J’adore La Sirena, et être sur ce navire et être en quelque sorte propriétaire de cet endroit. Et puis, le casting, on a une si bonne plaisanterie et une bonne relation entre l’ensemble du casting et entre les scènes. Quand ils nous mettent tous ensemble parce que la plupart du temps vous êtes dans vos propres histoires, nous avons des scénarios individuels, mais quand ils nous mettent tous ensemble, ce sont certainement les meilleurs moments.

Ensuite, le serveur Lounge a félicité Cabrera pour certains des incroyables moments de groupe à venir dans la deuxième saison de Star Trek : Picardet les fans ont englouti les nouvelles, surtout une fois qu’ils ont appris que certains de ces moments incroyables traiteront du voyage dans le temps.





L’avenir de Chris Rios





Pour éviter les spoilers, disons simplement que beaucoup de choses sont arrivées à Chris Rios depuis que les fans l’ont vu pour la dernière fois dans la première saison de Star Trek : Picard. Lors de la première virtuelle, le barman du Ten Forward Lounge a demandé : « Que pouvez-vous partager à propos de ce qui se passe pour l’un de nos capitaines préférés ? »

Cabrera a déclaré que les fans peuvent s’attendre à de nouvelles choses de la part du capitaine lors de la deuxième saison alors qu’il explore plus en profondeur son identité. Il a dit:

Eh bien, vous allez voir une toute nouvelle lumière de Rios cette saison, comme une toute nouvelle facette de lui et voyager dans une période qui n’est pas la sienne va certainement apporter de nouveaux défis et une toute nouvelle expérience. Je pense que cette saison pour Rios est une question d’identité et de trouver sa place parce que nous le rencontrons là-bas en tant que capitaine d’un navire majeur de Starfleet, mais il n’est pas tout à fait dans son élément. Il s’agit donc de trouver cette identité et de trouver sa place.

Elle a ensuite posé une question personnelle à Cabrera : « Maintenant, voici la grande chose à propos de cette saison. Il y a beaucoup à voir avec le temps. Et je me demandais quand et où, si vous pouviez choisir, Santiago, où fixeriez-vous la destination ? » A quoi Cabrera a répondu :

Je pense qu’il n’y a pas de meilleur moment que la réalité actuelle, mais si c’était, je veux dire, ça dépend si c’était juste pour cinq minutes, j’aimerais probablement, vous savez, aller m’asseoir dans une pièce où Mozart compose quelques , vous savez, un de ses chefs-d’œuvre ou quelque chose comme ça et regardez-le travailler et prenez un verre avec lui ou quelque chose comme ça. Mais, je suppose, vous savez si c’est pour une période plus longue, alors ça devient plus compliqué, mais je crois qu’il n’y a rien de tel que le présent.

En dehors de Star Trek : PicardCabrera est également apparu comme le personnage d’Isaac Mendez dans la série télévisée HérosLancelot dans Merlinet Aramis dans Les Mousquetaires. Il a également été le chef de file de la série télévisée salut comme Darius Tanz.









