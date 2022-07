Santa Evita : une série émouvante qui fait revivre une légende de l’histoire argentine

L’Académie royale espagnole définit le terme légende comme un « liste d’événements qui sont plus traditionnels ou merveilleux qu’historiques ou vrais» et ça, une légende, c’est ce qui façonne Étoile + dans sa nouvelle fiction, Saint Éviter. La mini-série argentine est arrivée sur la plateforme aujourd’hui, 26 juillet, et en seulement sept épisodes, un voyage est fait combinant une vraie fiction derrière une légende morte comme Eva Duarte de Péron.

Saint Éviter commence par un Natalia Oreiro personnifiée comme Eva Péronqui est sur son lit de mort. Mais, son dernier souhait est de pouvoir voir ceux qui prient pour sa santé à l’extérieur de sa résidence et il y parvient. Vient ensuite 7 h 25, une heure qui a détruit la famille Perón et des milliers d’Argentins : Eva Duarta a été déclarée morte. A partir de là, un jeu entre le passé et le présent commence pour découvrir son histoire et le destin de son corps, ou de ses répliques.

En Argentine Eva Duarte de Péron C’était, est et restera une icône. Au-delà des idéologies politiques de tout citoyen argentin, la deuxième épouse de Juan Domingo Perón a marqué un avant et un après dans l’histoire du pays et dans Saint Éviter c’est en preuve. La mini-série, basée sur le roman de Tomás Eloy Martínez du même nom, raconte l’histoire d’un corps, d’un symbole encore vivant parmi des millions de personnes.

Oui ok Saint Éviter ce n’est pas une biographie Eva Péron, mais c’est une combinaison entre certains faits réels et d’autres fictifs, il a une narration qui joue avec l’imaginaire et la croyance. Bien que ce ne soit pas exactement ce qui est arrivé au corps de « la sainte », comme on l’appelait, à un certain moment, il en vient à lui ressembler à cause de la grande écriture qu’il a. En fait, l’écriture de la série originale de Étoile + que, pour ne pas amener le spectateur à croire, dans son intégralité, ce qui est raconté, ils montrent souvent l’imaginaire d’un journaliste.

Bien, la série est parfaitement basée sur le roman de Tomás Eloy Martínez et, dans la série, Diego Vélasquez apparaît avec une grande interprétation d’un journaliste inspiré du vrai. Par ailleurs, il convient de noter que les travaux de Natalia Oreiro Ça bouge. Même si elle n’est pas originaire d’Argentine, ce n’est pas la première fois qu’elle interprète une icône du pays (Gilda) et, encore une fois, elle a une nouvelle fois montré son talent.

Malgré le fait que dans les premiers épisodes, elle ne fait rien de plus que jouer un éviter de malade et, plus tard, mort, dans le jeu de production qui a Saint Éviter en passant du passé au présent, Oreiro a su se connecter immédiatement à l’histoire. Même ainsi, au-delà d’être le protagoniste, ce qui s’est vraiment démarqué dans ce casting n’était ni Natalia ni Darío Grandinetti dans la peau de Perónsinon quoi Ernest Altério prend tous les yeux.

L’acteur, dans Saint Éviterdonne vie à Colonel Carlos Moori Koenig, un soldat obsédé, peut-être un peu obscène par le protagoniste. Au cours de l’histoire du livre et de la représentation fidèle dans la série, ce personnage est la description parfaite de l’ère sociopolitique que vivait l’Argentine à cette époque. À son tour, bien sûr, le jeu du temps saute entre la présence de Eva Duarte et sa trahison concernant le cadavre du protagoniste sont ce qui a grandement aidé la construction de chaque action de ce rôle.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, Saint Éviter il a également une excellente mise en scène et une caractérisation encore meilleure des personnages. En fait, ceux d’entre nous qui ne font pas partie de la génération qui a grandi avec éviter de, nous aide à faire le tour du vieux Buenos Aires que nous n’avons pas pu connaître. De plus, le faible éclairage de la série, dans certaines scènes, est un excellent point en faveur pour mettre en valeur cette époque. C’est-à-dire, sans aucun doute, c’est une fiction qui attrapera non seulement les Argentins, mais aussi le reste du monde.

Car, cela dépasse les préférences politiques que l’on peut avoir, c’est l’histoire d’une icône, d’une légende. Et, en plus, c’est un excellent produit audiovisuel, une super production dont il faut profiter car on n’en a pas vu depuis longtemps dans le pays. Sans aucun doute, un grand pari Étoile + qui est parfait pour profiter.

