Santa Evita : résumé complet des personnages de la série Star+

Mardi prochain, la série mettant en vedette Natalia Oreiro et centrée sur l’une des figures les plus transcendantales de la politique argentine arrivera sur la plateforme de streaming.

©IMDBLa série sera diffusée le jour du 70e anniversaire de la mort d’Eva Perón.

Les productions latino-américaines à gros budget continuent de connaître un grand succès grâce à l’ère de diffusion où des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video, Star+ et HBO Max Ils se battent pour donner de l’espace et de l’argent aux histoires de pays comme l’Argentine, le Brésil et le Mexique, parmi tant d’autres. De la main de Étoile+avant la fin du mois de juillet, vous pourrez profiter d’une importante mini-série centrée sur l’une des figures les plus importantes de la politique argentine.

On parle de Saint Éviterla série mettant en vedette Natalia Oreiro et inspiré par Best-seller homonyme que Thomas Eloy Martinez publié en 1995. Il y raconte ce qui est arrivé à la vie de Eva Péron jusqu’à sa mort à l’âge de 33 ans, en plus de raconter la tristement célèbre histoire derrière son cadavre, caché pendant 16 ans. Le roman a mélangé la fiction à la réalité et il sera transféré dans une production qui arrivera le 26 juillet (juste à l’occasion du 70e anniversaire de sa mort) à Étoile+composé d’un total de sept épisodes dirigés par cinq personnages centraux.

+ Les protagonistes de Santa Evita

5 – Lieutenant-colonel Moori Koenig

Bien qu’il ait d’abord travaillé pour Juan Domingo Péronaprès le coup d’État de 1955 contre le président argentin, il commence à répondre aux militaires en service et devient chargé de faire embaumer le corps de Eva Péron. Comme si cela ne suffisait pas, ce plan le rend obsédé par le corps de feu la Première Dame, qu’il avait d’abord espionné pendant ses années de maladie, à la demande de Péron. La personne chargée de l’interpréter est Ernest Altério et est représenté pendant 24 ans, de 1947 à 1971.

4 – Mariano Vazquez

Un journaliste de 40 ans qui commence à couvrir l’actualité liée à la disparition du corps de Eva Péron. La passion qui l’anime pour son travail est la même qui commence à mettre sa vie en danger, lorsqu’il commence à poser des questions inconfortables et à pénétrer dans des endroits où il n’est pas désiré. l’interprète Diego Vélasquez.

3 – Dr Pedro Ara

Interpreté par Francesco Orella (Merli)est le médecin espagnol chargé d’embaumer le corps de Eva Péron sous l’idée de pouvoir l’exposer dans un mausolée. Passionné d’anatomie, il a travaillé pendant trois ans dans la conservation du corps en la Confédération générale du travail (CGT)et en est venu à considérer cela comme son meilleur travail.

2 – Général Juan Domingo Perón

La personne chargée de se mettre à la place du président argentin qui était en charge entre 1945 et 1955 était Dario Grandinetti. Le père de l’un des mouvements sociaux et politiques les plus importants d’Argentine a été durement touché par la maladie et la mort de sa femme. Dans la série, on le voit à différentes étapes qui vont de sa rencontre Eva Péron en 1946, alors qu’il avait 51 ans, jusqu’à ce que son corps lui soit restitué en 1971, alors qu’il était en exil à Madrid, en Espagne.

1 – Eva Duarte de Péron

Natalia Oreiro Elle est la protagoniste de cette histoire et celle chargée de donner vie à la figure politique emblématique de l’Argentine. rencontré Péron en 1946 et l’épousa. Déjà Première Dame, elle était présidente du Parti des femmes péronistes et a créé la Fondation Eva Perón pour aider les plus vulnérables. En 1952, il a été officiellement déclaré Chef spirituel de la nation. Il meurt en 1952 des suites d’un cancer du col de l’utérus. Dans la série, nous la verrons représentée en tant que fille, adolescente et jeune homme, jusqu’à sa mort à seulement 33 ans.

