Santa Evita: première fois de la série sur Star +

le service de streaming Étoile+ prépare l’une des sorties les plus attendues du mois, dans une semaine que de multiples productions intéressantes arriveront sur les différentes plateformes disponibles. Dans ce cas, c’est Saint Éviter, une série centrée sur la vie de l’une des figures les plus transcendantales de la politique argentine et de la région. Il y a de moins en moins de visionnage d’épisodes et ici nous vous dirons à partir de quel moment de la journée vous pourrez en profiter.

Ce programme sera basé sur le roman homonyme de 1995 de Thomas Eloy Martinez, après avoir acquis les droits du livre en 2016, mais pour différentes raisons le projet a été stoppé. Enfin, en 2019, il a été officiellement signalé que la production avait commencé, sous la responsabilité de Disney’s Buena Vista International et Non Sop, avec Salma Hayek impliquée en tant que productrice exécutive. Son tournage a commencé en mars 2020, mais a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19 et les a également conduits à repousser sa date de sortie.

De quoi parle la série Star+ ? C’est l’histoire du corps de éviter de après sa mort et la légende qui en est née. Dans cette histoire, nous verrons ce qu’il est advenu du cadavre errant de la première dame argentine, qui a attendu d’être enterré pendant trois ans pour la construction d’un mausolée qui ne s’est jamais concrétisé. En 1955, les forces militaires de l’Argentine ont renversé le président Juan Domingo Péron et ils ont caché le corps d’Evita pendant 16 ans, afin d’empêcher qu’il ne devienne une arme contre le régime. Avant sa mort, Eva était devenue une figure politique puissante en tant qu’épouse du général Perón et, son corps non enterré, a influencé la politique du pays pendant plus de deux décennies.

Après plusieurs rumeurs sur le protagoniste, il a été confirmé que l’actrice uruguayenne Natalia Oreiro avait été choisi pour jouer Evita Perón. D’autre part, Dario Grandinetti Ce sera Juan Domingo Peron. Le reste du casting est composé de : Ernesto Alterio, Diego Velázquez, Francesc Orella, Diego Cremonesi, Iván Moschner, Gabriela Ferrero, Héctor Díaz, Marcela Guerty, Guillermo Arengo, Camila Mateos et María Canaleentre autres.

+Quand est-ce que Santa Evita sort sur Star+

Après quelques retards dus à la crise sanitaire du Coronavirus, il a été officiellement signalé que Saint Éviter sera diffusé sur Star+ ce mardi 26 juillet. Au total, ce sera une saison de 7 épisodes d’environ 45 minutes chacun. Dans le cas où vous êtes en Amérique latine et que vous souhaitez voir cette série dès son lancement, nous vous indiquerons alors les horaires par pays.

+ À quelle heure Santa Evita est-elle diffusée sur Star +

Mexique, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua : 02H00

Colombie, Pérou, Équateur, Panama : 03H00

Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico : 4H00 DU MATIN

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil : 5:00 DU MATIN

Espagne: 09H00

