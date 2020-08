Santa Clarita Diet Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue, histoire et pourquoi la série a-t-elle été annulée?

Santa Clarita Diet Saison 4: C’est une série de comédie d’horreur American Net produite par Leila Cohan-Miccio, Nancy Juvonen et Jimmy Simons et créée par Victor Fresco. Le spectacle est basé sur quelques-uns qui vivent à Santa Clarita avec la durée de vie de leur fille. Jusqu’à aujourd’hui, trois saisons ont été diffusées avec succès sur Netflix.

La saison 4 de Santa Clarita Diet sera-t-elle publiée?

Comme maintenant, Netflix a annulé la quatrième année en 2019. Néanmoins, il est prévu que l’amour des fans pour la série reviendra à la saison 4, car on a vu que les fans demandent à Netflix de raviver la série. Pourtant, l’énergie est entre les mains des fabricants s’ils veulent ramener le spectacle ou non. Il ne sera pas publié, au cas où le spectacle reviendrait avant 2021.

Qui devrait être observé dans la prochaine saison de Santa Clarita Diet Season 4?

Puis des acteurs se retrouveront dans la série si le spectacle reprenait. Peut-être que certains visages seront ajoutés à la série. À partir de This Moment, les personnages seront probablement vus dans la saison 4:

Drew Barrymore comme Sheila Hammond

Timothy Olyphant comme Joel Hammond

Liv Hewson comme Abby Hammond

Skyler Gisondo comme Eric Bemis

En dehors d’eux, les acteurs suivants comprenaient dans la saison 4: Mary Elizabeth Elis, Liv Hewson, Skyler Cisondo, Natalie Morales et, Jonathan et reviendront.

Pourquoi la série a été annulée

Les ressources ont confirmé que la saison à venir a annulé ce qui pourrait être le but derrière une activité qui était magnifique. Le programme de streaming Netflix a déclaré la raison pour laquelle la saison avait été abandonnée devant le peloton dans son intégralité. Il a été garanti que de nombreux éléments pourraient être simples pour la relance d’une autre partie. Quoi qu’il en soit, le premier, il avait été exprimé que le manque de foule était le motif le plus convaincant pour tirer la série. Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucune motivation réelle pour pousser les actifs pour une autre partie et ont affirmé qu’ils avaient été abandonnés.

