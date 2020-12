Sans surprise, le meilleur jeu mobile de 2020 est… Among US!

Among Us a été choisi comme meilleur jeu de l’année aux Game Awards 2020.

À ce stade du film, tout le monde connaît parmi nous, et à partir d’aujourd’hui, nous pouvons déjà dire qu’il a été jeu de l’année sans crainte de se tromper. Et est-ce que a été. Point.

C’est ainsi parce que Prix ​​du jeu 2020, également connus sous le nom d’Oscars pour les jeux vidéo, ont reconnu le mérite de Among Us en le choisissant comme meilleur jeu mobile de l’année.

Parmi nous triomphe aux Game Awards 2020 et annonce une nouveauté très spéciale

En plus de remporter le prix du meilleur jeu mobile, aussi (Oh surprise) a réussi à remporter le prix pour meilleur jeu multijoueur de l’année, surpassant dans ce dernier prix les nominés « triple » « A comme Call of Duty: Warzone ou Animal Crossing: Nouveaux horizons. Les autres nominé pour le meilleur jeu mobile de l’année Il s’agissait de Call of Duty: Mobile, Genshin Impact, Pokémon Cafe Mix et Legends of Runeterra.

En tout cas, nous sommes confrontés à une double victoire écrasante pour un jeu mobile simple et qu’il nécessite des ressources limitées. Deux aspects auxquels si on ajoute sa dynamique ludique et la situation exceptionnelle de 2020, il nous donne en conséquence un phénomène viral qui a rassemblé, au milieu des rires et des accusations, à des dizaines de millions de joueurs à travers le monde.

En revanche, Among Us a profité de sa présence aux Game Awards 2020 pour présenter une nouveauté très spéciale. Début 2020, les joueurs de Among Us pourront développer leurs jeux en une nouvelle carte connu comme Le dirigeable (L’avion).

D’après ce que nous avons pu voir, c’est un carte en forme d’avion qui cache de nouveaux défis et défis pour les joueurs. Au-delà du nom, de la date de sortie et de certaines images, il n’y a plus de détails à ce sujet.

