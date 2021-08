Sans Spiderman, Zendaya est-il toujours dans Marvel ?

Il y a quelques mois, Tom Holland a confirmé qu’avec Spiderman : pas de chemin à la maison son contrat avec Marvel se termine. Cependant, l’acteur britannique a également assuré, plus d’une fois, que son désir est de rester dans l’étude qui l’a lancé à la renommée internationale, mais on ignore encore si ses demandes seront entendues, ainsi qu’il n’y a aucune nouvelle de ce que sera l’avenir de Zendaya.

Zendaya et Tom Holland reprendront leurs rôles de Peter Parker et MJ. Photo : (IMDB)



Zendaya, qui a joué MJ, le grand amour de Peter Parker fera sa troisième et apparemment sa dernière performance dans l’univers cinématographique Marvel plus tard cette année. Tout comme la Hollande, elle jouera à nouveau Spiderman : pas de chemin à la maison, où elle deviendra probablement la petite amie officielle du super-héros.

Spiderman : loin de chez soi, le deuxième film de cette trilogie, se termine par la consolidation de la relation entre eux juste avant que l’identité de Peter ne soit révélée au monde. C’est pourquoi tout indique que son rôle dans ce dernier long métrage sera l’un des plus importants, même si on ne sait pas encore exactement quel rôle il jouera.







Cependant, ce qui semble le plus important pour les fans, c’est de savoir si l’ancienne star de Disney restera dans la franchise après Spiderman : pas de chemin à la maison. Et la réponse est simple : même elle n’en a pas la moindre idée. Tout en faisant la promotion Space Jam : un nouvel héritage, Zendaya Elle a mentionné dans une interview qu’elle n’était pas sûre de ce que serait son avenir, et elle a également partagé ce qu’elle ressentait à son retour sur le plateau.

« C’était très amusant, mais c’était aussi doux-amer. On ne sait pas si on va en refaire un, comme s’il y en avait trois et c’est tout. Comme vous faites normalement trois films et c’est tout, donc je pense que nous étions tous absorbés et que nous prenions le temps de profiter du moment d’être ensemble et si reconnaissants pour cette expérience.« , a déclaré l’actrice.

Zendaya dans une scène de Spiderman : pas de chemin à la maison. Photo : (Merveille)



Bien sûr, il convient de noter que Marvel a depuis longtemps pour habitude que ses super-héros n’aient que des trilogies. Cependant, Thor : amour et tonnerre, un film qui sortira l’année prochaine, rompra avec cette tactique, indiquant que Zendaya et Tom Holland pourrait rester un an de plus dans le MCU pour poursuivre les aventures de Peter Parker.