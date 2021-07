Sans s’en excuser : un olympien non binaire partage un message puissant

La skateuse américaine non binaire Alana Smith a déclaré que leur objectif avant les Jeux olympiques « était d’être heureux et d’être une représentation visuelle pour les humains comme moi ».

Bien que Smith se soit classée dernière de leur événement, Women’s street, lundi, elles ont écrit dans un article émouvant plus tard dans la journée que « pour la première fois de toute ma vie, je suis fière de la personne pour laquelle j’ai travaillé ».

Smith, 20 ans, a été ouvert dans le passé à propos d’une tentative de suicide à l’adolescence et a déclaré qu’après avoir participé aux Jeux olympiques, ils étaient reconnaissants d’être en vie.

« Je voulais sortir de là en sachant que j’étais moi-même SANS APOLOGUE et que je souriais vraiment », a écrit Smith, qui vit à Fort Worth, au Texas, sur Instagram. « Le sentiment dans mon cœur dit que j’ai fait ça. Hier soir, j’ai passé un moment sur le balcon, je ne suis pas religieux ou j’ai quelqu’un / quoi que ce soit à qui je parle. Hier soir, j’ai remercié celui qui m’a donné la chance de ne pas quitter ce monde la nuit où je me suis allongé au milieu de la route. Je me sens heureux d’être en vie et j’ai l’impression que je suis censé être ici pour la première fois depuis très longtemps. Un jour ou l’autre, je suis sorti de cette heureuse et vivante… C’est tout ce que j’ai jamais demandé. »

Lors de la compétition de lundi, Smith a commis quelques erreurs et n’a terminé aucun de ses mouvements les plus difficiles, mais ils ont souri tout au long de leur tour. À un moment donné, ils ont fièrement brandi leur skateboard, où ils avaient écrit leurs pronoms, « ils/eux ».

Fans sur Internet se sont ralliés à eux et ont célébré la représentation historique des personnes non binaires.

Je ne pense pas que je serai un jour aussi heureuse qu’Alana Smith pendant qu’ils font du skate aux Jeux olympiques et je ferai tout ce qu’il faut pour les protéger et m’assurer qu’ils sont toujours aussi HEUREUX ET PLUS POUR TOUJOURS ALANA EST PRÉCIEUX LES PROTÉGER À TOUT PRIX pic.twitter.com/eXmZ6S2xeR – mikala (@mikalapula) 26 juillet 2021

Alana Smith gifle, et je dois dire que c’était incroyablement cool de voir quelqu’un comme moi prospérer et exprimer autant de joie aux Jeux olympiques. pic.twitter.com/tA9bWWDcj4 – Mel Woods (@intothemelwoods) 26 juillet 2021

Le site Web sportif LGBTQ Outsports a rapporté que certains commentateurs de divers réseaux ont mal interprété Smith en utilisant des pronoms incorrects lorsqu’ils ont discuté de Smith et de leurs performances. Smith a également partagé des vidéos sur leurs histoires Instagram prises par des supporters qui corrigeaient des commentateurs pendant qu’ils regardaient les Jeux olympiques.

En rapport

NBC Sports, qui partage une société mère avec NBC News, s’est excusé mardi pour la couverture en streaming qui a malmené Smith.

« NBC Sports s’engage à – et comprend l’importance – d’utiliser des pronoms corrects pour tout le monde sur nos plateformes », a déclaré le réseau dans un communiqué, selon un communiqué de presse du groupe de défense des droits LGBTQ GLAAD. « Bien que nos commentateurs aient utilisé les bons pronoms dans notre couverture, nous avons diffusé un flux international qui n’a pas été produit par NBCUniversal et qui a malmené l’olympienne Alana Smith. Nous regrettons cette erreur et nous nous excusons auprès d’Alana et de nos téléspectateurs. »

En rapport

Smith s’est fait un nom à seulement 12 ans, lorsqu’ils ont remporté une médaille d’argent aux X Games à Barcelone en 2013. Également à 12 ans, ils sont devenus la première personne en compétition dans la catégorie féminine à décrocher un McTwist, qui est un front flip qui nécessite une rotation de 540 degrés.

Il s’agit des premiers Jeux olympiques de l’histoire à mettre en vedette le skateboard, avec 16 athlètes se rendant à Tokyo pour représenter les États-Unis. Smith s’est qualifiée pour la troisième place olympique dans la catégorie street féminine après avoir participé aux Championnats du monde de skate en 2019, selon Dew Tour, qui accueille des compétitions internationales de skateboard.

Smith est l’un des plus de 160 athlètes ouvertement LGBTQ qui participent aux Jeux olympiques de cette année et l’un d’au moins trois athlètes ouvertement non binaires ou transgenres, selon Outsports. Quinn, une milieu de terrain de l’équipe canadienne de soccer féminin qui ne porte que son prénom, est également non binaire. Laurel Hubbard, une femme trans, concourra dans la catégorie des super-lourds de 87 kilogrammes et plus (192 livres et plus) le 2 août.

En rapport

Certains téléspectateurs ont écrit sur Twitter que Quinn, qui est également la première personne ouvertement trans à participer aux Jeux olympiques, avait également été malmenée par les commentateurs.

GLAAD a également critiqué les listes du Comité international olympique pour Quinn et Smith, qui utilisent les pronoms corrects des athlètes mais les classent comme « femmes ».

En réponse, GLAAD appelle les journalistes et le CIO à reconnaître avec précision le sexe des athlètes dans toutes leurs couvertures et communications.

« Le guide de couverture des Jeux olympiques que nous avons publié avec Athlete Ally et Pride House Tokyo contient la terminologie et les recommandations les plus à jour – mais lorsque les journalistes et les réseaux se trompent, la meilleure chose à faire est de s’excuser sincèrement, de rééduquer et de suivre les meilleures pratiques. avant », a déclaré Mary Emily O’Hara, responsable de la réponse rapide de GLAAD, dans un communiqué, selon un communiqué de presse.

Smith a conclu sa publication sur Instagram en remerciant tous ceux qui les ont soutenus.

« J’ai hâte de patiner à nouveau par amour, pas seulement pour un concours », ont-ils écrit. « Ce qui est fou étant donné qu’un concours m’a aidé à retrouver mon amour pour ça. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes à risque de suicide, veuillez appeler le Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 800-273-8255, textez PARLEZ au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/ressources pour des ressources supplémentaires.Vidéo associée:

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.