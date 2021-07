« Sans seins, il n’y a pas de paradis »: à quoi ressemble ‘doña Hilda’ dans la vraie vie

Beaucoup d’entre nous se souviennent du succès de la production colombienne « Sans seins il n’y a pas de paradis« Depuis sa sortie à la mi-2008. Aujourd’hui, nous nous souvenons de la controversée ‘doña Hilda’, un rôle que l’actrice a joué avec un grand succès Catherine Siachoque. Dans les prochaines lignes, nous allons voir à quoi ressemble l’artiste aujourd’hui et quels changements elle a eus dans sa vie depuis lors.

C’est toute une saison que la production colombienne a tenu ses adeptes en captivité. L’histoire était une adaptation de la réalité vécue dans le pays producteur de café, qui en est venue à impacter beaucoup. En bref, l’intrigue nous dit que pour que les femmes atteignent leurs objectifs, elles devaient avoir l’air « spéciales ».

C’est dans cette histoire que la figure de ‘Mme Hilda’, une mère colombienne de deux enfants qui allait devoir vivre les problèmes que traversait le pays à cette époque. Tous deux étaient impliqués dans des affaires de tueurs à gages et de prostitution. Le personnage qui incarnait Catherine Siachoque, était encore plus controversé, en raison de la relation clandestine qu’il entretenait avec celui qui était amoureux de sa fille.

À QUOI RESSEMBLE « DOÑA HILDA » DANS LA VRAIE VIE ?

Se souvenant un peu plus de ce que « Sans seins, il n’y a pas de paradis » nous a laissé, on retrouve le rejet de ‘doña Hilda’ à propos de la décision que prendrait Catalina, sa fille qui a finalement choisi de se faire poser des implants mammaires et d’entrer dans le monde de la prostitution . Cette décision ne l’a conduite qu’à d’innombrables souffrances, car elle a contacté des personnes de toutes sortes, y compris des trafiquants de drogue.

L’abandon de Catalina a fait tomber Doña Hilda dans les bras d’Albeiro, ni plus ni moins que son gendre. Ce fait a rendu le feuilleton encore plus intéressant et a créé un scénario où l’incertitude était le pain quotidien.

Mais, si on parle de Catherine Siachoque, on dira qu’elle continue de briller et, on dirait que les années ne sont pas passées par elle. Actuellement Elle a 49 ans et partage son temps entre le théâtre et le mannequinat. De plus, c’est l’image d’un nombre infini de marques et de publications populaires dans le monde comme Debut Panama.

QUE DIT CATHERINE SIACHOQUE DE LA FIN DE « SANS SEINS IL N’Y A PAS DE PARADIS » ?

Catherine Siachoque a commenté la fin de l’histoire en 2019 et laissé ouverte la possibilité d’une suite de cette fiction qui a ravi le cœur du public.

« Après l’expérience que nous avons eue avec » Sans seins, il n’y a pas de paradis « et puis avec » Sans seins, il y a le paradis « , je crois qu’il n’y a rien d’écrit et encore moins comment est toute la question des séries et des productions aujourd’hui. Pour l’instant, cette étape est terminée, mais nous devons attendre et voir ce que l’écrivain, les producteurs décideront … « Siachoque a dit à People en Español exclusivement.

À ce stade en 2021, nous savons que l’actrice colombienne peut être trouvée dans des feuilletons tels que « El final del paraiso », « La fan » et « Reina de corazón ». Ses milliers de followers espèrent la voir dans de nouveaux projets, les mêmes qui ont été paralysés par la pandémie.

QUI EST LE MARI DE CATHERINE SIACHOQUE ?

Catherine Siachoque est mariée à l’acteur argentin Miguel Varoni. Ils sont ensemble depuis plus de 25 ans et d’un commun accord ils ont décidé de ne pas avoir d’enfants, car ils sont heureux de vivre leur amour et ils se sentent comblés en tant que maris.

Les comédiens sont ensemble depuis plus de 25 ans (Photo : Catherine Siachoque / Instagram)

MIGUEL VARONI ET CATHERINE SIACHOQUE

Miguel Varoni a révélé que leur relation était un coup de foudre et après quelques années de fréquentation, ils ont réussi à se marier à Bogotá (Colombie). Les acteurs ont fait preuve d’une grande maturité et d’un grand respect dans leur relation, car malgré les années, ils sont toujours unis et s’aiment comme il y a plus de 25 ans.

