Sans sécurité et ivre: un homme monte à l’arrière d’un bus longue distance

Un homme est assis à moitié nu sur le porte-vélos d’un Flixbus qui circule actuellement à Berlin. La photo de l’action se propage en ligne. C’est derrière ça.

A Berlin, un passager clandestin a été arrêté lors d’une manœuvre délicate sur l’autoroute de la ville: il était ivre à l’arrière d’un bus Flix. Selon la police, les conducteurs ont dû freiner brusquement pour ne pas mettre en danger l’homme sur le porte-vélos. Le transporteur n’était également homologué que pour 75 kilos et était déjà occupé par un vélo, qui, selon la police, n’appartient pas à l’homme de 28 ans.

Combien de temps et pourquoi l’homme était assis là n’était pas clair. Au départ, on ne savait pas non plus où allait le bus et ce que le chauffeur du bus en avait dit. Une entreprise de remorquage a arrêté le bus, comme la police l’a décrit. La photo a été prise par le service de remorquage. «La communication avec l’homme était difficilement possible car il était très ivre», a déclaré un employé de l’équipe des médias sociaux de la police qui a publié la photo sur Internet. La photo montre un homme assis sur le porte-vélos près de la sortie vers Tegel et Hambourg – le torse nu, comme s’il s’agissait d’un banc dans le parc.

Sous le message, de nombreux utilisateurs ont spéculé sur les motivations de l’homme. Certains ont plaisanté en disant que c’était probablement le deuxième chauffeur de bus qui devait monter à l’arrière pour des raisons de coût. D’autres ont trouvé que c’était le seul endroit avec suffisamment d’espace pour les jambes et où vous n’aviez pas besoin de masque. Quelle que soit la motivation de l’homme à le faire, l’action a des conséquences pour lui. Il reçoit maintenant une plainte en raison des performances frauduleuses et des interférences dangereuses dans la circulation routière.