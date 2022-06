Sans sang d’Angelina Jolie aux stars Salma Hayek et Demian Bichir

Angelina Jolie est sur le point de reprendre le fauteuil de la réalisatrice pour son prochain projet et un visage familier de Éternels sera à ses côtés pour la balade. Par Variété, il a été annoncé que Jolie écrira et réalisera Sans sang, le dernier film issu d’un contrat de trois ans pour développer du contenu pour Fremantle. Le tournage a déjà commencé en Italie avec Salma Hayekavec qui Jolie a partagé la vedette dans Éternelsavec Demián Bichir (Une vie meilleure) mettant également en vedette.

Sans sang est censé explorer « les vérités universelles sur la guerre, les traumatismes, la mémoire et la guérison ». Il est basé sur le roman du même nom de l’auteur italien Alessandro Baricco qui se déroule au lendemain d’une guerre non précisée. Fremantle produit le long métrage aux côtés de Jolie Production de Jolie et de The Apartment Pictures de Lorenzo Mieli. C’est le premier film sous le contrat de Jolie avec Fremantle, bien que ce soit son cinquième film au total en tant que réalisatrice.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je suis honoré d’être ici en Italie pour apporter ce matériau très spécial au cinéma, et d’avoir été confié par Alessandro Baricco à l’adaptation de son livre – avec sa poésie et son émotion uniques et sa façon de voir la guerre, et les questions cela pose sur ce que nous recherchons après un traumatisme, une perte ou une injustice », a déclaré Jolie dans un communiqué.

La PDG mondiale de Fremantle, Jennifer Mullin, a ajouté : «Sans sang est la première production dans le cadre de notre partenariat avec Angelina et nous sommes ravis de travailler avec elle et l’incroyable équipe internationale qu’elle a réunie. Ce projet souligne l’engagement continu de Fremantle à produire des longs métrages de haute qualité et des drames originaux en collaboration avec les meilleurs talents du monde entier.

Angelina Jolie et Salma Hayek ont ​​déjà joué dans Eternals

Films des studios Walt Disney

Il n’y a pas si longtemps, les cinéphiles pouvaient voir ensemble Angelina Jolie et Salma Hayek sur grand écran. Les deux faisaient partie de la distribution d’ensemble du film Marvel Éternels. Jolie avait dit qu’elle avait nié la chance de jouer un rôle de bande dessinée dans le passé, mais elle était ravie de faire partie de Éternels en raison des divers personnages apportés à la table par sa distribution.

« Cela nous rend plus forts, la diversité vous rend plus forts », a déclaré Jolie via Yahoo Entertainment. « Alors j’aime notre Éternels famille. Nous sommes forts grâce à la diversité.

À propos du moment où elle a vu une famille latino déguisée en Ajak, Hayek a ajouté : « Ce qu’il m’a fallu pour ne pas pleurer. Je me disais : « Pense aux faux cils et au mascara. Tiens bon, tu as beaucoup d’interviews à faire. fais.' »

À part ÉternelsJolie a également vu dans l’année dernière Ceux qui veulent ma mort et dernière réalisation de 2017 Ils ont d’abord tué mon père. Hayek, qui a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame l’année dernière, est également apparu dans des films récents comme Bonheur, Garde du corps de la femme du tueur à gageset Maison Gucci. Elle reviendra en tant que voix de Kitty Softpaws dans la suite animée Le Chat Botté : Le Dernier Vœu.

Sans sang n’a pas de date de sortie officielle pour le moment.