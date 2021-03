Sans pierres ni épines, le chemin devient plus facile

La conquête de l’espace pour ceux qui ont des aptitudes sera forte cette semaine du lundi 22 au dimanche 28, selon l’interprétation des cartes de tarot.

La période marquera également le succès avec des tâches qui demandent de nombreux défis, vous permettant ainsi de continuer à structurer votre vie émotionnellement et financièrement.

Voyez ce que disent les lettres:

L’Autorité 42 – Vous êtes en train de conquérir votre espace et de faire preuve d’aptitude. Cela ouvre des portes pour montrer vos compétences là où elles sont nécessaires pour le moment.

L’Argonaute 25 – Cette lettre montre que vous êtes à la recherche de nouveaux défis et de plonger tête baissée pour continuer la structure de votre pilier dans votre vie dans son ensemble.

Le pèlerinage 56 – Une tâche difficile est en cours en ce moment et vous sentez que ce sera une grande réussite. Il sent qu’à chaque fois qu’il y a une difficulté, il apprend à changer le cours de la situation et aussi sa façon d’agir.

La Renaissance 78 – Vous terminez un cycle et les situations vécues jusqu’à présent servent de bagage à votre évolution mentale. Maintenant, il ne regarde pas en arrière, même s’il sait que de nombreux événements passés ont été bons.

Duplicité 38 – C’est le moment de vivre les émotions que vous souhaitez. De nombreux sentiments qui étaient en réserve commencent à émerger. Les gens de votre cycle embrassent votre nouveau «je» et s’ouvrent de plus en plus pour s’exprimer.

Service – Najla Tarot

Téléphone: 61 9 8317-3428

E-mail: [email protected]

Instagram: @ najla.seabra