Sans Henry Cavill, les premières images de The Witcher 3 étaient connues

Netflix

La troisième saison de Le sorceleur Il a été confirmé il y a longtemps, mais ce n’est que maintenant que les travaux ont commencé. Regardez les premières images sur lesquelles Henry Cavill n’apparaît pas !

©NetflixHenry Cavill comme Geralt de Riv

Il y a tout juste un mois, Netflix a lancé la deuxième saison de Le sorceleur. C’était le 17 décembre 2021 que la plateforme, après une année entière sans donner de nouvelles de la série, renouvelait les chapitres de cette fiction. Mettant en vedette Henry Cavill, la bande dessinée est revenue avec style en montrant les nouvelles aventures de Geralt de Rivia et de la princesse Cirilla, qui ont traversé des moments pleins d’action, de drame et d’adrénaline.

Dans ce nouvel épisode de Le sorceleurGeralt a rencontré sa Surprise Girl et a compris que son seul devoir était de la protéger de tout mal, y compris de lui-même. Les routes dangereuses qu’ils ont traversées jusqu’à Kaer Morhen, l’école de sorcières où le protagoniste a grandi, ont renforcé leur relation au point qu’ils en sont venus à se voir comme père et fille. Tous les obstacles qu’ils ont renversés, les monstres qu’ils ont combattus et les secrets qu’ils ont découverts ont rendu leur lien trop étroit pour être rompu aussi facilement.

Cependant, au-delà de l’amour que les personnages de Freya Allan et Henry Cavill ont l’un pour l’autre, la réalité est que les adversités auxquelles ils ont été confrontés ont laissé les fans en vouloir plus. C’est qu’en plus, le fait qu’ils aient découvert des secrets sur l’histoire de chacun a apporté plus de questions que de réponses aux adeptes de cette histoire. Cependant, tous ceux qui veulent en savoir plus sur les aventures de Geralt peuvent être assurés qu’il y aura une troisième saison.

On ne sait pas encore quand il sortira, mais il est évident que le travail a déjà commencé. En effet, bien que le tournage n’ait pas encore commencé, la showrunner Lauren Hissrich et le producteur exécutif de la série Steve Gaub ont annoncé qu’ils recherchaient de nouveaux lieux. D’après ce qu’ils ont publié sur leurs comptes Instagram respectifs, les forêts dans lesquelles la troisième édition de Le sorceleur se déroulent au Royaume-Uni et seront remplis d’action.

Avec ces publications, les fans ont un premier aperçu de ce qui va arriver dans les nouveaux épisodes. Cela oui, d’Henry il n’y avait aucune trace dans aucune des photographies puisque ce n’est pas une tâche mais de ceux qui la faisaient. L’acteur, pour le moment, n’ira là où Hissrich et Gaub décident de commencer le tournage que lorsque ce sera à son tour de se remettre dans la peau de Geralt de Riv.

+ Photos postées par Steve Gaub et Lauren Hissrich :

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂