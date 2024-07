Sans en avoir l’air, cette étoile de mer est une véritable révolution dans la robotique et vous explique pourquoi

Des chercheurs ont réussi à développer une structure morphique inspirée des étoiles de mer, présentant des propriétés révolutionnaires qui pourraient transformer tout, des meubles à la robotique.

Cette innovation, mise au point par Raman Raman, doctorant au groupe de travail sur les Structures Biologiques et Biomimétiques à la Hochschule Bremen – City University of Applied Sciences à Brême, Allemagne, intègre des capacités de flexibilité et de stabilité remarquables.

Décodage de la Structure Complexe de l’Étoile de Mer

Utilisant des techniques d’imagerie avancées telles que les scans CT et des modélisations computationnelles, les chercheurs ont décodé le rôle des tissus complexes de l’étoile de mer et leurs interactions. Leur objectif était de reproduire ces principes biologiques dans un nouveau matériau présentant des propriétés similaires. Le résultat est une structure qui imite le réseau d’ossicules calcifiés et de fibres de collagène de l’étoile de mer, permettant une variété de postures corporelles avec un minimum d’énergie.

Caractéristiques Uniques de la Structure Morphique

La structure développée par les chercheurs diffère des structures morphiques traditionnelles qui sont souvent construites avec des parties rigides et des articulations. Au lieu de cela, ils ont opté pour une approche qui permet à leur structure de se plier de manière continue et douce, même dans des courbes complexes. Cette structure est composée d’un maillage thermoplastique imprimé en 3D, recouvert d’une veste en caoutchouc de silicone qui ensemble confèrent des propriétés de verrouillage automatique, de flexion continue, d’auto-réparation et de mémoire de forme.

Auto-Réparation et Mémoire de Forme

Une des innovations les plus remarquables de cette structure est sa capacité à s’auto-réparer. En cas de dommage, le matériau peut se fondre et se fusionner lorsqu’il est chauffé au-delà du point de fusion du thermoplastique, réparant ainsi efficacement le problème. De plus, la structure peut mémoriser des formes spécifiques et retourner à une forme prédéfinie après avoir été modifiée.

Applications Potentielles Transformant Plusieurs Industries

L’aspect innovant de cette structure ouvre des portes à de nombreuses applications, allant de l’automobile, où des sièges pourraient adapter leur forme au corps de la personne, à la chirurgie, avec des outils qui pourraient être insérés de manière minimale invasive puis se déployer et se remodeler sur site. Les implications pour les prothèses, les attelles traditionnelles, et même les structures spatiales avec des propriétés d’auto-réparation, sont vastes et prometteuses.

Vers une Utilisation Quotidienne

L’équipe de recherche envisage maintenant de rendre cette structure morphique inspirée par les étoiles de mer accessible et pratique pour une utilisation quotidienne. Imaginer des objets ménagers qui s’adaptent aux besoins des utilisateurs, comme des meubles qui se reconfigurent pour différentes activités ou des jouets qui se transforment en différentes formes pour un jeu sans fin. L’objectif est de créer un avenir où les objets adaptables, auto-réparables et changeants de forme sont courants, pratiques, personnalisés et durables.

Cette étude, en cours de révision pour publication dans Nature Scientific Reports et présentée à la conférence annuelle de la ‘Society for Experimental Biology’ à Prague, promet de redéfinir notre approche des technologies et matériaux inspirés de la nature, en ouvrant la voie à des applications innovantes dans de nombreux secteurs.

Source : Eurekalert