Sans Calos Tevez à Boca, qu’en est-il de la série de sa vie ?

Au cours des dernières heures, les fans de Boca Juniors et, même du football en général, ont trouvé des nouvelles qu’ils voyaient déjà venir : Carlos Tevez a annoncé son départ du club et, pour l’instant, également du football. Selon son explication, qu’il a donnée lors d’une conférence de presse à 18h00, l’Argentine a besoin de vacances et renoue avec sa famille après la perte fatidique de son père il y a trois mois.

Devant un petit groupe de journalistes et en compagnie de Jorge Amor Ameal, président du club, Carlos Tévez Il a été ému lorsqu’il a commencé à donner ses raisons et, en plus, il a clairement indiqué que Boca, le club qui l’a vu naître en tant que footballeur, sera toujours son grand amour. « Mon sang n’est pas rouge, il est bleu et jaune« Sont ses mots auxquels il a ajouté plus tard : »Si vous n’êtes pas à 120%, vous ne pouvez pas être à Boca, c’est la meilleure équipe du monde, mais maintenant je dois être un mari, un fils et un frère. Je ne pouvais pas pleurer mon père”.

A tel point qu’après avoir quitté Boca, il y a une partie de sa vie qui refait surface et il s’agit de Apache : la vie de Carlos Tévez, la série Netflix qui raconte, détail par détail, comment était son enfance, son adolescence et, aussi, le moment où il a fait ses débuts à La Bombonera, où se termine cette biographie. Pour la même raison, de nombreux fans se demandent maintenant si, après leurs vacances, Apache pourrait revenir se concentrer sur ce projet avec le service à la demande.







Eh bien, c’était en 2019 lorsque la série est sortie et, depuis, Netflix n’a pas publié de nouvelles sur une deuxième saison. Con solo ocho capítulos, la primera edición fue todo un éxito ya que retrató a una de las leyendas más grandes del fútbol argentino, pero ahora, que parece ser que su carrera como deportista llegó a su fin, la producción tiene pie para cerrar, concretamente , l’histoire.

Oui ok Carlos Tévez Lors de sa conférence de presse, il a laissé la porte ouverte à un retour sur les terrains, et il n’a pas non plus assuré qu’après Boca il y aurait un autre club qui puisse le rattraper. D’ailleurs, il y a quelque temps, il a lui-même précisé que sa retraite devait avoir lieu dans le club de ses amours et, il est possible, que le moment est venu. C’est pourquoi maintenant, Une deuxième saison est envisagée qui pourrait culminer avec la carrière de Tevez, abordant son passage aux Corinthians, Manchester United, Juventus, y compris son retour épique avec le maillot bleu et or.