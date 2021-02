Sans câbles. Une vidéo montre des centaines de Tesla effectuant une mise à jour en direct

Vous êtes-vous déjà demandé comment mettre à jour le logiciel d’une voiture via le sans fil? Si vous avez encore ce doute aujourd’hui, la meilleure chose à faire est de voir non pas un, mais des centaines de Tesla, voir leur système logiciel mis à jour, sans utiliser de câble ou de connexion, mais seulement en direct, ou, dans une traduction littérale en portugais, par les airs!

Capturé dans un centre logistique non identifié pour la distribution de la marque nord-américaine de véhicules électriques, le film que nous reproduisons ici enregistre le moment où des dizaines, voire des centaines d’unités Tesla reçoivent la mise à jour. en direct de votre logiciel. Ceci, avant d’être expédié aux concessionnaires, où ils seront, à leur tour, livrés aux clients.

La grande majorité et selon ce que nous pouvons voir, les véhicules de modèle 3, les voitures «répondent» à la mise à jour avec des signes de lumières. Ainsi, donnant lieu à un ballet de lumière rarement vu.

Le moment, très curieux, confirme cependant une réalité de plus en plus courante, et pas seulement chez les marques automobiles nées au milieu de la technologie. Cela étant, ce sont de plus en plus les constructeurs qui, notamment en ce qui concerne les logiciels complémentaires, suivent cette voie.

Quant à Tesla, la mise à jour en direct il va un peu plus loin, allant du système d’infodivertissement, au logiciel des systèmes nucléaires en passant par la conduite, la sécurité et les batteries. Éliminer les interventions autrefois obligatoires, comme c’était le cas pour les concessionnaires, mais aussi poser d’autres questions, comme la sécurité du système.

L’intérieur du modèle 3

De plus, bien que des nouvelles soient apparues selon lesquelles les modèles Tesla seraient mis à jour à l’aide d’un signal dédié, transmis via le satellite Starlink, Inside EVs dit que tout se fait via une connexion LTE commune.

Cependant, quoi que vous disiez, la vérité est que, des moments comme ceux-ci dont nous sommes témoins ici, continuent de surprendre. Nous laissant nous demander ce que l’avenir nous réserve…

