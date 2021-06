Sang de glacier : le printemps dans les Alpes françaises provoque des proliférations d’algues qui font rougir la neige

18 juin 2021 12:03:38 IST

De l’hiver au printemps, les Alpes françaises sont enveloppées d’une neige blanche austère. Mais alors que le printemps se transforme en été, les pentes stoïques commencent à rougir. Certaines parties de la neige prennent des couleurs vives : rouge foncé, orange rouille, rose limonade. Les habitants appellent cela « sang de glacier » ou « le sang des glaciers ». Les visiteurs vont parfois avec la «neige pastèque».

En réalité, ces fards à joues proviennent d’une gêne d’algues. Ces dernières années, les habitats alpins du monde entier ont connu une augmentation des proliférations d’algues des neiges – des agrégats spectaculaires et aux teintes étranges de ces créatures normalement invisibles.

Bien que les proliférations d’algues des neiges soient mal comprises, le fait qu’elles se produisent n’est probablement pas un bon signe. Les chercheurs ont commencé à recenser les algues des Alpes pour mieux comprendre quelles espèces y vivent, comment elles survivent et ce qui pourrait les pousser au bord de l’hémorragie. Certaines de leurs premières conclusions ont été publiées cette semaine dans Frontiers in Plant Science.

Minuscules mais puissantes, les bactéries végétales que nous appelons les algues sont « la base de tous les écosystèmes », a déclaré Adeline Stewart, auteure de l’étude qui y a travaillé en tant que doctorante à l’Université Grenoble Alpes en France. Grâce à leurs prouesses photosynthétiques, les algues produisent une grande quantité d’oxygène mondial et forment la base de la plupart des réseaux trophiques.

Mais ils en font parfois trop, se multipliant jusqu’à déséquilibrer les choses. Cela peut provoquer des marées rouges toxiques, des efflorescences d’eau douce et du sang de glacier troublant.

Bien qu’on ne sache pas exactement ce qui stimule les fleurs, la couleur – souvent rouge, mais parfois verte, grise ou jaune – provient de pigments et d’autres molécules que les algues des neiges utilisent pour se protéger des rayons ultraviolets. Ces teintes absorbent plus de lumière du soleil, faisant fondre la neige sous-jacente plus rapidement. Cela peut modifier la dynamique des écosystèmes et accélérer le rétrécissement des glaciers.

Inspirés par les rapports de plus en plus nombreux sur le phénomène, les chercheurs de plusieurs instituts alpins ont décidé de détourner leur attention des espèces d’algues dans des habitats éloignés vers celles « qui poussent à côté », a déclaré Eric Maréchal, responsable d’un laboratoire de physiologie végétale à l’Université Grenoble Alpes et un chef de projet.

Parce que tant de types différents d’algues peuvent vivre et fleurir dans les montagnes, les chercheurs ont commencé par un recensement dans certaines parties des Alpes françaises pour savoir ce qui pousse où. Ils ont prélevé des échantillons de sol sur cinq sommets, répartis à différentes altitudes, et recherché l’ADN d’algues.

Ils ont découvert que de nombreuses espèces ont tendance à préférer des altitudes particulières et ont très probablement évolué pour prospérer dans les conditions qui s’y trouvent. Un genre clé, nommé à juste titre Sanguina, ne pousse qu’au-dessus de 6 500 pieds.

Les chercheurs ont également ramené certaines espèces au laboratoire pour étudier leurs déclencheurs potentiels de prolifération. Les proliférations d’algues se produisent naturellement – la première observation écrite de sang de glacier est venue d’Aristote, qui a deviné que la neige était devenue velue et que des vers rouges avaient traîné trop longtemps.

Mais des facteurs d’origine humaine peuvent aggraver de telles crises et les rendre plus fréquentes. Les conditions météorologiques extrêmes, les températures anormalement élevées pour la saison et les apports de nutriments provenant du ruissellement agricole et des eaux usées jouent tous un rôle dans les proliférations d’algues d’eau douce et océaniques.

Pour voir s’il en va de même pour le sang des glaciers, les chercheurs ont soumis les algues à des excès de nutriments, tels que l’azote et le phosphore. Bien qu’ils n’aient rien trouvé d’important jusqu’à présent, ils prévoient de poursuivre cette ligne de tests, a déclaré Stewart.

Les limites de l’échantillonnage d’ADN signifient que même cette étude donne une image incomplète de ce qui vit dans et sous la neige, a déclaré Heather Maughan, microbiologiste et chercheuse au Ronin Institute du New Jersey qui n’a pas participé à l’étude. Pourtant, cela a révélé la « diversité incroyable » des algues alpines – soulignant à quel point nous en savons peu à leur sujet, ainsi que leur potentiel à « servir de phares pour le changement de l’écosystème », a-t-elle déclaré.

Dans les années à venir, les chercheurs suivront l’évolution de la répartition des espèces au fil du temps, ce qui pourrait faire la lumière sur la santé globale de l’écosystème, a déclaré Stewart. Ils essaieront également d’établir si les modèles de température sont en corrélation avec les fleurs et commenceront à comparer les compositions des espèces dans la neige blanche et colorée. Finalement, ils espèrent déchiffrer le message rouge sang.

« Nous savons si peu de choses », a-t-elle déclaré. « Nous devons creuser plus profondément. »

Cara Giaimo vers 2021 The New York Times Company

