Sandra Oh choisit la fierté asiatique plutôt que la peur et nous devrions aussi

Sandra Oh est descendue dans les rues de Pittsburgh pour célébrer son identité asiatique au milieu des craintes croissantes concernant la violence anti-asiatique.

La Pennsylvanie a accueilli un rassemblement Stop Asian Hate au cours duquel Oh s’est adressé aux manifestants et a appelé les Asiatiques à être fiers de leur identité raciale et culturelle au lieu de succomber à la peur et à la honte.

Le rassemblement a eu lieu en réponse aux tirs brutaux perpétrés par Robert Aaron Long au cours desquels huit personnes ont été tuées lors de la fusillade meurtrière dans trois spas de la région d’Atlanta.

Six des victimes de Long étaient des femmes d’origine asiatique et américaine, et elles se joignent aux nombreuses victimes d’attaques racistes contre la communauté asiatique au cours des derniers mois.

Mais Oh a pris soin de ne plus susciter la peur en utilisant ces événements odieux pour illustrer les dommages causés à une communauté qui mérite de célébrer leurs identités, pas de les cacher.

Oh a appelé les Américains d’origine asiatique à célébrer leur identité.

Ces cas de violence suffisent à diminuer la fierté de toute communauté, mais le discours d’Oh a rappelé que la culture américano-asiatique est quelque chose à célébrer même si le racisme systémique tente de dire le contraire à la communauté.

Avant le rassemblement, Oh s’est adressée aux médias sociaux pour exprimer sa sympathie et sa tristesse à propos des événements, mais a exhorté ses compatriotes d’origine asiatique à canaliser leur peur dans une impulsion positive pour le changement.

«Je sais que beaucoup d’entre vous ont peur, mais n’ayons pas peur», Tuer Eve star a écrit avant de citer sa phrase emblématique des Emmy Awards 2018: « Souviens-toi de #itsanhonorjusttobeasian. »

Elle a poursuivi ce sentiment pendant le rassemblement en encourageant les manifestants masqués à célébrer ce que signifie être asiatique.

« Je sais que beaucoup d’entre nous dans notre communauté ont très peur », a déclaré Oh, « et je comprends cela. Et une façon de surmonter notre peur est de tendre la main à nos communautés. Je mettrai tout le monde au défi ici, si vous voyez quelque chose va tu m’aides? »

Comme le L’anatomie de Grey star a reçu des acclamations de la foule, elle les a conduits dans des chants en disant: « Je suis fier d’être asiatique. »

Le rassemblement a été sans aucun doute une expérience émouvante pour une communauté dont l’existence même les rend vulnérables à la violence et au vitriol d’agresseurs racistes et xénophobes.

Le discours d’Oh est un rappel que la fierté asiatique doit élever tout autant la douleur asiatique.

Comme nous l’avons vu dans le mouvement Black Lives Matter, souvent les expériences des minorités ne sont abordées que lorsqu’elles sont victimisées et maltraitées.

Mais ces expériences ne capturent pas l’essence et la beauté de l’identité culturelle. En fait, ces actions en disent plus sur les personnes qui commettent cette violence que sur celles qui la subissent.

Peut-être que si nous faisions un meilleur travail pour rehausser les expériences américano-asiatiques de manière positive, ils ne seraient pas vulnérables à la victimisation et au racisme.

L’article continue ci-dessous

Au lieu de cela, les voix et les expériences de la communauté asiatique ne nous sont souvent montrées que dans les moments les plus sombres où elles sont confrontées au racisme.

Et d’ici là, comme c’est le cas avec les fusillades d’Atlanta, il est trop tard.

Oh a souligné que le mouvement Stop Asian Hate a donné une voix à une communauté qui a été intimidée de rester silencieuse sur leurs expériences pendant si longtemps.

«Pour beaucoup d’entre nous dans notre communauté, c’est la première fois que nous sommes même capables d’exprimer notre peur et notre colère, et je suis vraiment reconnaissante envers tous ceux qui sont prêts à écouter», a-t-elle déclaré.

Et bien que nous puissions certainement tirer parti de cette colère pour un changement positif à l’avenir, les identités américano-asiatiques devraient avoir un espace pour célébrer leurs triomphes et pleurer leurs défis.

Alors même que le cycle des nouvelles cède la place à une autre histoire et que ces manifestations s’atténuent inévitablement, nous devons choisir activement d’écouter et d’apprendre des voix asiatiques à l’avenir.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.