Sandra Oh a évoqué son possible retour dans Grey’s Anatomy !

Sandra Oh personnifié Cristina Yang au L’anatomie de Grey, l’ami et le confident de Meredith au cours des cinq premières années de la série, où les fans de la série ont développé un lien très spécial avec le personnage. Les Hôpital Grey Sloan Memorial servi de scène pour les conversations, les larmes, les joies, et toutes les émotions que l’on peut imaginer que Cristina Yang partagé pendant son séjour à le drame médical le plus réussi.







Actuellement, les adeptes de L’anatomie de Grey attendent la première de la dix-huitième saison et avec le retour des personnages, le public se demande à nouveau si Cristina Yang reviendra à la série dans ce prochain lot d’épisodes. Le grand ami de Meredith est coincé dans le cœur des fans qui posent la même question année après année : « Est-ce que Cristina revient ?

Cristina Yang revient-elle dans Grey’s Anatomy ?

La réalité indique que Sandra Oh est resté actif après avoir quitté L’anatomie de Grey et vient de sortir La chaise, une comédie du géant du streaming Netflix. Dans l’émission, elle donne vie Ji Yoon Kim, le nouveau directeur du département de littérature d’une université fictive. Elle sera la première femme à occuper ce rôle capital. La description du spectacle le marque comme une satire du monde académique contemporain.

Concernant son éventuel retour en tant que Cristina Yang, l’interprète n’en semble pas très convaincu : « C’est un moment de mon passé. Je comprends parfaitement la relation profonde que les gens entretiennent avec Cristina. Savez-vous ce que je veux dire? Je parlais de la façon dont, pendant la pandémie, je pense que beaucoup de gens ont revu. L’anatomie de Grey car c’est un grand ami. C’est un privilège d’avoir participé à une émission comme celle-là »Sandra a exprimé.

Les fans du drame médical par excellence recevront sûrement cette nouvelle avec une certaine tristesse et nostalgie typique de cette relation qu’ils ont eue avec un personnage qui les a accompagnés pendant de nombreuses saisons. Sans doute, Cristina Yang C’était spécial, à la fois sur et en dehors du spectacle. Mais Sandra Oh a tourné cette page de sa vie professionnelle.