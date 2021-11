Sandra Bullock répond aux rumeurs de casting de Spider-Man, est-elle Madame Web ?

Il semble que chaque semaine, un autre acteur nie ou plaide son ignorance des rumeurs sur Internet suggérant qu’ils sont recherchés pour apparaître dans un film Marvel, et après une semaine entière à regarder Andrew Garfield jurer, jurer et jurer à nouveau qu’il n’est pas dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison – même si nous sommes tous à peu près certains qu’il l’est – il semble que le bâton du démenti de la rumeur de Spider-Man soit maintenant passé à Sandra Bullock. Apparaissant sur Jimmy Kimmel Live !, Bullock a été interrogé sur les rumeurs selon lesquelles elle est l’un des noms en lice pour être Madame Web dans l’univers des personnages de Spider-Man de Sony Pictures.

Sandra Bullock a répondu à la question en disant: « Je ne pense pas que je sois du matériel Marvel. » Elle a continué à dire qu’elle n’avait eu aucun contact avec Marvel à propos de quelque projet que ce soit et qu’elle ne savait vraiment pas de quoi parlait Kimmel. Kimmel a plaisanté avec l’actrice en disant qu’il devait poser ces questions et vraiment presser ses invités, car il existe une longue liste d’acteurs qui lui ont menti au fil des ans pour savoir s’ils joueraient ou non dans les prochains films Marvel.

Bien que tout cela puisse être vrai, il a semblé qu’il y avait un fort sentiment de perplexité de la part des Boîte à oiseaux star et même si on ne peut nier ses capacités d’actrice, comme Kimmel a décrit Madame Web, il était clair qu’elle n’avait pas la moindre idée de ce dont il parlait et n’avait aucune idée du genre de théories de fans qui se développent à des niveaux extrêmes en ligne.

« Vous savez quoi, si c’était une rumeur que mon fils avait entendue, savez-vous combien je le ferais faire dans la maison, » dit-elle en riant. « Je réussirais tellement dans mes demandes. Qui ont-ils dit que je serais ? Sa grand-mère ou quelque chose du genre ? » Kimmel a décrit Madame Web, amenant Bullock à demander: « Pourquoi n’ai-je pas été embauché pour cela? Qu’est-il arrivé aux pourparlers? J’ai besoin de savoir. Parce que je pense que je serais incroyable avec le psychique de cela. »

Bien sûr, bien que l’univers Spider-Man de Sony ne soit pas tout à fait l’univers cinématographique Marvel, avec les récents développements dans la chronologie de Marvel, ils sont maintenant liés d’une manière qui aurait semblé intenable lorsque Disney et Sony parlent de l’utilisation de Spider-Man dans le MCU. est tombé en panne et a menacé tout ce que les deux studios ont construit autour des personnages les plus connus et les plus rentables de Marvel. Les Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce et scène post crédit de Venom : qu’il y ait un carnage ont révélé comment les frontières entre les univers ont été pratiquement effacées, ce qui est évoqué depuis des mois maintenant, y compris par le dirigeant de Sony, Sanford Panitch, qui a fait allusion à ce qui allait arriver dans une précédente interview avec Variety.

« Il y a en fait un plan », a-t-il expliqué. « Je pense que maintenant, cela devient peut-être un peu plus clair pour les gens où nous nous dirigeons et je pense que quand Pas de chemin à la maison sort, encore plus sera révélé… Ce qui est génial, c’est que nous avons cette très excellente relation avec Kevin. Il y a un bac à sable incroyable pour jouer avec. Nous voulons que ces films MCU soient absolument énormes, car c’est formidable pour nous et nos personnages Marvel, et je pense que c’est la même chose de leur côté. Mais nous avons une excellente relation. Il y a beaucoup d’opportunités, je pense, qui vont se produire. »





