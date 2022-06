Sandra Bullock parle du succès de Lost City et de sa décision de se retirer des films

Après avoir dirigé deux des plus grands succès en streaming de Netflix, Boîte à oiseaux et La Impardonnable, Sandra Bullock est revenu au cinéma en 2022 avec l’action-aventure romantique La cité perdueune offre de genre rare de nos jours. La cité perdue met en vedette Sandra Bullock et Channing Tatum en tant que romancière d’amour et son modèle de couverture qui partent à la recherche d’un trésor antique tout en étant traqué par un milliardaire excentrique (joué par Daniel Radcliffe). La cité perdue créé en mars de cette année, et après une longue diffusion en salles, le film a réussi à franchir 100 millions de dollars aux États-Unis pour un total mondial de 187 millions de dollars contre un budget de 68 millions de dollars.

La cité perdue est également sur le point d’être l’un des derniers films de Bullock, car elle envisage de prendre du recul pour s’occuper de sa famille. Bullock, qui est producteur du film aux côtés de Liza Chasin, a récemment accordé une interview au Hollywood Reporter. Bullock a révélé qu’il n’y avait jamais eu de plans pour La cité perdue faire ses débuts en streaming, même si elle avait rencontré le succès avec ses deux derniers films sur Netflix.

« Oui, le streaming fleurissait, mais il n’y avait aucun doute dans notre esprit que c’était théâtral », a déclaré Bullock. « Nous le tournions pour le cinéma. Tout était question de portée et d’échelle. » Et les résultats sont évidents, même si La cité perdue a mis du temps à les atteindre. Le film a dépassé toutes les attentes du box-office et cela aussi, au milieu d’une pandémie mondiale qui fait rage. Les femmes représentaient la majorité de l’audience de La cité perdue, et par Bullock, c’était l’une des raisons qui ont aidé le box-office du film.





« Les femmes d’un certain âge qui n’ont pas 18 ans ne sortent pas le premier week-end. Nous avons d’autres trucs à gérer… comme les familles et les carrières. C’est pourquoi, si vous avez de la chance, vous avez un film qui colle autour. Ce film a valu le voyage au cinéma. «

Sandra Bullock est en pause après The Lost City

Sandra Bullock rejoint Ryan Reynolds en tant que deuxième biggie d’Hollywood à annoncer une pause d’acteur. L’homme de 57 ans La rapidité La star veut passer du temps avec sa famille et dit que les tournages consécutifs pendant la pandémie ont eu un impact sur son esprit. « Je ne veux pas être redevable à l’emploi du temps de qui que ce soit d’autre que le mien. Je suis tellement épuisé. Je suis tellement fatigué et je ne suis tellement pas capable de prendre des décisions saines et intelligentes et je le sais. » Quant à la durée de cette pause, Bullock n’en a aucune idée non plus. Elle poursuit en disant,

« Le travail a toujours été stable pour moi, et j’ai eu tellement de chance. J’ai réalisé que cela devenait peut-être ma béquille. C’était comme ouvrir un réfrigérateur tout le temps et chercher quelque chose qui n’y était jamais. J’ai dit à moi-même, « Arrêtez de le chercher ici parce qu’il n’existe pas ici. Vous l’avez déjà ; établissez-le, trouvez-le et soyez d’accord pour ne pas avoir de travail pour vous valider. » J’adore travailler avec des artistes, et c’est pourquoi Liza et moi étions très bien assortis. Si je sors avec un bang, je veux sortir avec la bonne personne. »

Bien que Bullock et son incroyable présence à l’écran nous manqueront, les fans seront ravis de savoir qu’elle fera une apparition dans le prochain film d’action Train à grande vitesse. Bullock rend la pareille à Brad Pitt, qui a également fait une apparition mémorable dans La cité perdue. Train à grande vitesse premières le 5 août 2022.