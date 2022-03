Sandra Bullock fait une pause dans le monde du théâtre

Sandra Bullock Il est l’une des grandes figures de l’industrie hollywoodienne et sa carrière a su connaître des sommets importants au fil du temps. Au début des années 90, ce professionnel hors pair fait une entrée fracassante dans le monde du septième art avec des films tels que Le démolisseur avec Sylvester Stallone Vitesse avec Keanu Reeves et le visionnaire Le net par Irwin Winkler.

Le travail de l’interprète s’est poursuivi avec des exemples tels que Mademoiselle Convivialité, La proposition, Un rêve possible et Nichoir : les yeux bandés. Bullock a prouvé à chaque occasion qu’il avait du talent et autre chose : du charisme. Ce plus qui transforme les actrices en véritables personnages qui semblent intouchables. Quelque chose de similaire se produit dans des cas tels que Julia Robert ou Cameron Diaz.

Sandra Bullock et une pause bien méritée

Déjà en 2018, après le film de Netflix Boîte à oiseaux et Ocean’s 8 : Les Hustlersla célèbre actrice a mis un petit coup d’arrêt à sa carrière jusqu’à ce qu’elle revienne dans le monde du théâtre dans des films comme Impardonnable et La cité perdue. C’était un premier avertissement de la détermination qu’il a finalement décidé de prendre pour ces temps. De quoi sommes nous en train de parler?

Sandra Bullock admis: « J’ai besoin d’être à l’endroit qui me rend le plus heureux » et cette condition, à ce moment de sa vie, est maintenue par ses enfants. La réalité est que la star admet qu’il prend son travail « sérieusement » et quand vous choisissez un projet « complètement dédié à ça ». Aujourd’hui, l’interprète a déclaré : « Je veux être 24h/24 et 7j/7 avec mes bébés et ma famille. »

Nous ne pouvons garantir la durée de cette pause dans la carrière professionnelle de Sandra Bullock, qui nous manquera sûrement dans l’industrie cinématographique, un monde dans lequel elle a laissé une marque sans appel grâce à tous les films dans lesquels elle a pu jouer et ce charisme que nous avons mentionné précédemment et qui l’a transformée en l’une des véritables stars contemporaines d’Hollywood . Sandra, nous vous attendrons!

