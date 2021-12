Sandra Bullock dit qu’elle souhaite « parfois » que ses enfants aient la même couleur de peau qu’elle

Puma Baskets Mayze Enfant - 29

Fais en sorte qu'ils aient l'air en forme quand ils sortent dans la rue avec ces baskets Mayze pour enfants de PUMA. - De couleur noire et blanche, ces baskets sont fabriquées avec une tige en cuir synthétique lisse et durable pour le confort et le soutien. - Elles reposent sur une semelle intercalaire CMEVA pour un amorti de haut niveau et disposent d'une fermeture à lacets avec un collier de cheville rembourré pour les maintenir en place. - Sous le pied, la semelle extérieure en caoutchouc offre une adhérence optimale pour courir, sauter et jouer. - La finition est assurée par l'emblématique bande Formstrip et le marquage PUMA sur la languette, le talon et les parois latérales.