Sandra Bullock dit que la vitesse 2 est son plus grand regret : « Je suis toujours gênée »

N’évoque pas Vitesse 2 : Régulateur de vitesse autour de Sandra Bullock. Sorti en 1997, Speed ​​2 est une suite directe du film à succès de 1994 Vitesse, qui mettait en vedette Bullock aux côtés de Keanu Reeves. Alors que le premier film était un succès qui est toujours apprécié aujourd’hui, Vitesse 2 était un raté infâme, bombardant au box-office avec des critiques encore pires pour devenir l’une des suites les plus décriées des années 90. La principale des plaintes était le concept de mettre l’histoire sur un bateau de croisière qui semblait contradictoire avec le titre et beaucoup moins excitant qu’un bus en mouvement rapide. Lors de la promotion de leur nouveau film La cité perdue, Bullock et Daniel Radcliffe ont récemment eu une conversation avec TooFab. On leur a posé des questions sur les rôles du passé dont ils auraient pu être gênés pour ne les embrasser que plus tard une fois que les fans l’auraient accepté. Radcliffe a noté à quel point il s’était d’abord senti idiot habillé en costume de Harry Potter, mais nous savons tous comment cela s’est passé. Bullock puis les noms Vitesse 2 comme le rôle dont elle est le plus gênée, notant que les fans ne l’ont jamais accepté. FILM VIDÉO DU JOUR « Tu m’as laissé perplexe avec les fans qui viennent plus tard [part of the question]. J’en ai un auquel personne n’est venu et je suis toujours gêné d’y être. Il s’appelle Speed ​​2. J’en ai beaucoup parlé. Ça n’a aucun sens. Bateau lent. Aller lentement vers une île. C’est celui que j’aurais aimé ne pas avoir fait et aucun fan n’est venu, à ma connaissance. » Lorsque le journaliste a déclaré qu’il aimait regarder le film à l’adolescence, Bullock a plaisanté en disant qu’il devait être le seul fan du film. A la défense de Vitesse 2, Radcliffe est également intervenu en notant que la suite « avait également une sorte d’amour culte », même si elle a été critiquée. Bullock n’entendait pas ça non plus. « Très calme. Comme cinq personnes. Lui et les quatre autres enfants de 12 ans qui regardaient le bateau lent se diriger vers la petite île. »

Keanu Reeves s’est vu offrir une énorme somme d’argent à retourner pour Vitesse 2 : Régulateur de vitesse aux côtés de Sandra Bullock, mais il n’a pas été impressionné par le scénario. Comme Bullock l’a expliqué, Reeves a contesté le fait que l’histoire se déroule sur l’un des véhicules les plus lents imaginables.

« Je n’ai pas pu être là-dedans. Eh bien, j’ai décidé de ne pas être là-dedans », a déclaré Reeves à Jimmy Kimmel en 2015. « J’ai adoré travailler avec [director] Jan de Bont et Sandra, bien sûr. C’était juste une situation dans la vie où j’ai eu le script et j’ai lu le script et j’étais comme, ‘Ugh.’ C’était à propos d’un bateau de croisière, et je pensais, ‘Un bus, un bateau de croisière… Vitessebus, mais un bateau de croisière est encore plus lent qu’un bus, et je me suis dit : « Je vous aime, mais je n’y arrive pas. » »

Cependant, étant donné que Reeves est revenu pour Les résurrections matricielles après avoir supposé qu’il en avait fini avec cette série, il a admis plus tard qu’il gardait la porte ouverte à la réunion avec Bullock dans Vitesse 3.

« Vous savez, je ne peux pas dire jamais », a déclaré Reeves Supplémentaire en décembre. « Parce que je suis ici pour Résurrections matricielles et à la fin de la trilogie, je suis mort, donc on ne peut pas dire jamais. »



